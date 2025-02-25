Açıklamada, özellikle 2024 yılının son çeyreğinde görülen kuş gribi salgınının yumurta üretiminde kayıplara yol açtığı ve bunun da yurt içi fiyatları artırdığı vurgulandı.

Bakanlık, sofralık yumurta ihracatında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kapsamında kilogram başına 50 Cent kesinti uygulanacağını duyurdu. Bu düzenleme, Ramazan ayı öncesinde iç piyasa fiyatlarının istikrara kavuşturulması ve tüketici refahının korunması amacıyla yapıldı. Cumhurbaşkanı Kararı, 25 Şubat 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın, gıda arzının ve güvenliğinin korunması ve halkın gıdaya uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlamak için çalışmalarına devam edeceği ifade edildi. Ayrıca, gıda piyasalarında spekülasyonların önlenmesine yönelik gerekli denetim ve politika araçlarının kullanılacağı belirtildi.