Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye’ye ayrılan hac kontenjanının yalnızca Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kura sistemiyle belirlendiği hatırlatıldı. Resmi prosedürlerin dışında yapılan yönlendirmelerin vatandaşları büyük risklerle karşı karşıya bıraktığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“‘Kurasız hac’ gibi beyanlarla kandırılan vatandaşlarımız, hac vizesi yerine ticari ya da turist vizeleriyle kutsal topraklara götürülmekte, bu durumda hem hac ibadetini yerine getirememe hem de konaklama, ulaşım, sağlık hizmetlerinden mahrum kalma riski ortaya çıkmaktadır. Hatta sınır dışı edilme ihtimali dahi söz konusudur.”

Açıklamada, Reklam Kurulu’nun yaptığı değerlendirmeler sonucunda, söz konusu yanıltıcı tanıtımların durdurulmasına ve ilgili firmalara para cezası kesilmesine karar verildiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı ayrıca, mağduriyetlerin önüne geçilmesi için vatandaşları “kurasız hac” ve benzeri vaatlere itibar etmemeleri konusunda bir kez daha uyardı.