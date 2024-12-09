Haksız Fiyat Artışlarına Karşı Kararlı Adımlar

Bakanlıktan yapılan açıklamada, temel gıda ürünlerindeki fiyat değişimlerinin titizlikle izlendiği ve adil fiyat mekanizmalarının oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Ekmeklik un fiyatlarındaki dalgalanmaları incelemek amacıyla yapılan denetimlerde, piyasa düzenini bozan faaliyetlere karşı kararlı adımlar atıldığı vurgulandı.

Denetimler, Amasya, Ankara, Balıkesir, Çorum, Edirne, Eskişehir, Konya, Nevşehir, Rize, Samsun ve Trabzon illerindeki 21 un fabrikasını kapsadı. 50 kilogramlık ekmeklik un fiyatlarına odaklanan incelemelerde, 17 fabrikanın haksız fiyat artışı yaptığı tespit edildi.

İdari Süreç Başlatıldı

Haksız fiyat artışı yaptığı belirlenen firmalar hakkında idari işlemler başlatılırken, tutulan tutanaklar firma yetkililerinin savunmaları alındıktan sonra Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletilecek. Kurul, piyasa düzenini bozduğu tespit edilen firmalara gerekli yaptırımları hızla uygulayacak.

Tüketiciyi Koruma ve Piyasa Adaleti Vurgusu

Ticaret Bakanlığı, açıklamasında şu mesajlara yer verdi:

Şeffaflık ve Adalet: Piyasalarda adil fiyat mekanizmalarının oluşturulması için denetimlerin süreceği vurgulandı.

Piyasalarda adil fiyat mekanizmalarının oluşturulması için denetimlerin süreceği vurgulandı. Müsamaha Yok: Piyasa düzenini bozan davranışlara karşı kesinlikle taviz verilmeyeceği ifade edildi.

Piyasa düzenini bozan davranışlara karşı kesinlikle taviz verilmeyeceği ifade edildi. Tüketiciyi Koruma: Vatandaşların ekonomik çıkarlarının korunması için kararlılıkla çalışılacağı belirtildi.

Bakanlık, tüketicilerin haklarını korumak ve piyasa istikrarını sağlamak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam edeceğini belirtti. Haksız fiyat artışlarına karşı alınacak önlemlerle, piyasa dengesinin korunması hedefleniyor.