Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların ekonomik refahını korumaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğü belirtilirken; fahiş fiyat artışı, haksız ticari uygulamalar ve piyasa dengesini bozan eylemlerle mücadelenin sürdürüleceği vurgulandı.
Haziran Ayı Verileri Dikkat Çekti
Sadece Haziran ayında yapılan denetimlerde 48 bin 654 firma kontrol edilirken, 7 bin 587 işletmeye 322,6 milyon TL ceza uygulandı. Denetimlerin yılın ikinci yarısında da artarak devam edeceği bildirildi.
İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün Yaptırımları
İç Ticaret Genel Müdürlüğü, 2025’in ilk yarısında;
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2.310 gerçek ve tüzel kişiye 643,2 milyon TL,
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Fahiş fiyat uygulamalarına karşı yapılan denetimlerde 405 firmaya 254,6 milyon TL,
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Haksız ticari uygulamalar ve ödeme sürelerine aykırılık nedeniyle 6 firmaya 232,2 milyon TL ceza kesti.
Sektörel bazda cezalar:
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Otomotiv sektörü: 140 firma, 80,1 milyon TL
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Emlak sektörü: 226 firma, 43,3 milyon TL
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Kuyumculuk sektörü: 83 firma, 16,7 milyon TL
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü
85 milyon tüketicinin haklarını koruma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren müdürlük, yılın ilk yarısında:
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1.089 firmaya toplam 289 milyon TL ceza uyguladı.
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Tüketici sözleşmelerine aykırılıklar: 123,7 milyon TL
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Reklam ve haksız ticari uygulamalar: 141,1 milyon TL
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Ürün güvenliği denetimleri: 24,2 milyon TL
Bazı dikkat çeken cezalar:
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Mesafeli satış sözleşmelerine aykırılık: 66 firmaya 57 milyon TL
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Garanti ve satış sonrası hizmetler: 7 firmaya 20,4 milyon TL
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Ön ödemeli konut satışı: 12 firmaya 21,2 milyon TL
İstanbul Zirvede
Bakanlığa bağlı 81 ildeki Ticaret İl Müdürlükleri, 6 ayda 213 bin 160 firmayı denetledi. 46 bin 392 firmaya 616,2 milyon TL ceza kesildi. İstanbul, 35 bin 859 firma ve 5,4 milyon ürün denetimiyle lider oldu. Şehirdeki firmalara 429,4 milyon TL ceza uygulandı.
Rekabet Kurumu'ndan 5,8 Milyar TL Ceza
Rekabet Kurumu’nun yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği denetimlerde 129 firmaya 5,8 milyar TL ceza kesildi. En yüksek cezanın verildiği sektör ise 3 milyar TL ile gıda endüstrisi oldu.