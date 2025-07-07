Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların ekonomik refahını korumaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğü belirtilirken; fahiş fiyat artışı, haksız ticari uygulamalar ve piyasa dengesini bozan eylemlerle mücadelenin sürdürüleceği vurgulandı.

Haziran Ayı Verileri Dikkat Çekti

Sadece Haziran ayında yapılan denetimlerde 48 bin 654 firma kontrol edilirken, 7 bin 587 işletmeye 322,6 milyon TL ceza uygulandı. Denetimlerin yılın ikinci yarısında da artarak devam edeceği bildirildi.

İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün Yaptırımları

İç Ticaret Genel Müdürlüğü, 2025’in ilk yarısında;

2.310 gerçek ve tüzel kişiye 643,2 milyon TL ,

Fahiş fiyat uygulamalarına karşı yapılan denetimlerde 405 firmaya 254,6 milyon TL , Akaryakıt, Sigara ve Alkole Otomatik ÖTV Zammı Geliyor! İçeriği Görüntüle

Haksız ticari uygulamalar ve ödeme sürelerine aykırılık nedeniyle 6 firmaya 232,2 milyon TL ceza kesti.

Sektörel bazda cezalar:

Otomotiv sektörü: 140 firma, 80,1 milyon TL

Emlak sektörü: 226 firma, 43,3 milyon TL

Kuyumculuk sektörü: 83 firma, 16,7 milyon TL

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü

85 milyon tüketicinin haklarını koruma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren müdürlük, yılın ilk yarısında:

1.089 firmaya toplam 289 milyon TL ceza uyguladı.

Tüketici sözleşmelerine aykırılıklar: 123,7 milyon TL

Reklam ve haksız ticari uygulamalar: 141,1 milyon TL

Ürün güvenliği denetimleri: 24,2 milyon TL

Bazı dikkat çeken cezalar:

Mesafeli satış sözleşmelerine aykırılık: 66 firmaya 57 milyon TL

Garanti ve satış sonrası hizmetler: 7 firmaya 20,4 milyon TL

Ön ödemeli konut satışı: 12 firmaya 21,2 milyon TL

İstanbul Zirvede

Bakanlığa bağlı 81 ildeki Ticaret İl Müdürlükleri, 6 ayda 213 bin 160 firmayı denetledi. 46 bin 392 firmaya 616,2 milyon TL ceza kesildi. İstanbul, 35 bin 859 firma ve 5,4 milyon ürün denetimiyle lider oldu. Şehirdeki firmalara 429,4 milyon TL ceza uygulandı.

Rekabet Kurumu'ndan 5,8 Milyar TL Ceza

Rekabet Kurumu’nun yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği denetimlerde 129 firmaya 5,8 milyar TL ceza kesildi. En yüksek cezanın verildiği sektör ise 3 milyar TL ile gıda endüstrisi oldu.