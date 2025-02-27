Denetimler sırasında, marketlerdeki temel gıda maddelerinin geçmiş alış ve satış faturaları inceleniyor. Ekipler, fiyat artışı yapılmasından şüphe duydukları ürünlerin belgelerini Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderiyor. Bu kurul, fiyat artışlarının haksız olup olmadığını araştırarak, gerekli cezai işlemler için karar veriyor. Ayrıca, ürünlerin raf fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki fark da kontrol ediliyor.

Ankara İl Ticaret Müdürü Elif Tan, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, “Ticaret Bakanlığı olarak, Ramazan ayı öncesinde ve Ramazan boyu, fiyat hareketliliğini engellemek amacıyla gıda ve ihtiyaç maddelerinin satışını yapan işletmelerin yanı sıra yerel ve ulusal marketlerde ve restoranlarda yoğun bir şekilde denetimler yapıyoruz. Uygunsuzluk tespit edilmesi halinde cezai işlem uygulanmaktadır. Denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir” dedi.

Bakanlığa bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği bu denetimler, tüketicilerin haklarının korunması ve haksız fiyat artışlarının önlenmesi adına büyük önem taşıyor.