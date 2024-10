Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmişti. 5 kişinin şehit olduğu hain saldırının ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, İstanbul'da düzenlenen SAHA EXPO'da yer alan TUSAŞ standını ziyaret etti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün burada basın mensuplarına konuştu.



"Türkiyemiz bu olaydan daha güçlü olarak yoluna devam edecek"

TUSAŞ'ın son 15 yılda Türkiye'nin parlayan yıldızı savunma sanayi sektörünün gözbebeği olan bir kuruluşu olduğunu belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, diğer savunma sanayi kuruluşların katkısının da çok büyük olduğunu vurgulayarak, "Hepsi savunma sanayi anlamında Türkiye’yi çok iyi bir yere taşıdılar. Benim için de anlamı çok büyük üzüntüm de daha büyük. TUSAŞ’ta görev yaptım. Bakan olmadan önce 1 yıl yönetim kurulu üyesiydim. Çok toplantılarımız oldu. O tesislerde. Şehitlerimize Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Milletçe başımız sağ olsun. Hepimize geçmiş olsun. Ama biz bu lanetlediğimiz terör saldırısından daha güçlü çıkacağız. İşte savunma sanayi başkanımız, TUSAŞ başkanımız, genel müdürümüz bütün kurmaylar burada. Türkiye dünyada savunma sanayinde parlayan bir yıldız konumunda tam olayın vuku bulduğu saatlerde biz BRICS zirvesinde Rusya’da Kazan şehrindeydik. Orda dakika dakika takip ettik gelişmeleri. Allaha çok şükür daha çok can kaybı olmadan güvenlik güçlerimiz teröristleri etkisiz hale getirdiler. Türkiyemiz bu olaydan daha güçlü olarak yoluna devam edecek. Kimse Türkiye’nin yükselişini durduramayacak. Bu olayın vukuu bulduğu günlerdeki gelişmeler de çok enteresandı. Cumhurbaşkanımızın BRICS zirvesi için Kazan’da olduğu gün ve saatlerde olması savunma sanayinin hedef alınması ve milli birlik çağrılarının yapıldığı günlerde olayın vuku bulması amacın farklı olduğunu gösteriyor. Dış ticaretten sorumlu Ticaret Bakanı olarak dünyanın neresine gidersem gideyim muhatap bakanlar bizi takdir ediyorlar. Savunma sanayideki başarımız aldıkları ürünlerin kalitesini teknolojik üstünlüğünü övgüyle zikrediyorlar. Ve biz de alabilir miyiz bizimle iş birliği yapar mısınız bizimle ortak üretime girer misiniz? Hep bu sorularla konuşuyorlar. Kazan’da da çok ciddi taziyeler yapıldı. Bütün dünyada 108 ülkeden başsağlığı, taziye mesajları ve telefonları geldi. Bu olay bizi milletçe kenetlendirdi. Daha güçlü olarak daha büyük üretimler yapacağız. Savunma sanayinin önemi bir kez daha anlaşıldı. Halkımızın toplumumuzun verdiği güçlü dayanışma desteği de savunma sanayi için inşallah büyük bir heyecan ve motivasyon katkısı yapacak. Savunma sanayi bir ülke için olmazsa olmaz bir gerçeklik. Güçlü savunma, güçlü bir ordu olmazsa güçlü bir ekonomi de olmaz. Güçlü bir toplum da güçlü bir ülke de olmaz. Bölgemiz ateş çemberi içinde böyle bir coğrafyada bizim gurur kaynağımız olan ve Türkiye’nin tedariklerinin yüzde 80’inin yerli kaynaklarla karşıladığımız savunma sanayimizle iftihar ediyoruz. Hedefimiz inşallah yüzde 100’lere ulaşmaya çalışmak. Ve Türkiye’de çok güçlü bir insan kaynağı yetişti savunma sanayinde teknolojide. Milli Teknoloji Hamlesi gençlerimizi heyecanlandırdı, Tenkofest adeta bir milli bayram havasında geçiyor. En son Adana’da göz yaşartıcı takdir ettiğimiz bir tablo vardı" dedi.



"Her yıl yakaladığımız yüzde 20’lik bir büyüme var, bu trendi korumuş ve güçlendirmiş olacağımızı değerlendiriyoruz"

Ardından savunma sanayiinin ekonomideki yerinin önemli olduğunun altını çizen Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise “İhracatta 5.5 milyarı yakalamıştık. Bugün itibariyle 5 milyar doları bu yıl içinde tamamladık. 2 sene öncekinin rakamı 4,3 milyar dolardı. Geçen sene değil bir önceki seneyi 2 sene geçmeden yakalamış olduk. Yılsonuna doğru biz 7 milyar dolar hedef koymuştuk. 7 Milyar dolar hedefe yaklaşacağımızı düşünüyoruz. Bugüne kadar toplam yaptığımız ihracat sözleşmesinin miktarı 12 milyar doları buldu. Sadece bu fuarda 4,6 milyar dolarlık sözleşme imzaladık. Yıl sonuna kadar bu rakamın daha da artacağını değerlendiriyoruz. Yaptığımız görüşmeler var. Bir taraftan teslimatları yaparken ve ihracatta büyürken önümüzdeki senelerin ihracatını da şimdiden yaptığımız sözleşmelerle garanti altına alıyoruz. Her yıl yakaladığımız yüzde 20’lik bir büyüme var Savunma Sanayi ihracatında. Bu trendi korumuş ve güçlendirmiş olacağımızı değerlendiriyoruz. Savunma Sanayindeki ihracatımıza katkısı da çok yüksek. Onu da her yıl geliştiriyoruz. Bir önceki yıl kilogram başına ihracat değeri 56 dolardı. Geçen yıl 65 dolar oldu. Bu yıl nitelikli ürünlerimizle daha da üzerine çıkacağını düşünüyoruz. Bazı ürünlerimiz var kilogramı 10 bin dolar, 20 bin dolar. Hatta 50 bin dolara varan katma değerli ürünlerimiz var. Savunma Sanayi bu anlamda ekonomiye ciddi yönde katkı sağlayan bir sektör” dedi.