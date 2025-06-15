Tüm Zamanların En Yüksek Milli Geliri

Bakan Bolat, 2025'in ilk çeyreği itibarıyla GSYH’nin 1 trilyon 371 milyar dolara yükseldiğini belirterek, “2023’te ilk kez 1 trilyon dolar eşiğini aşan milli gelirimiz, bu yıl tarihi zirvesini görerek yeni bir rekor kırdı,” dedi. Kişi başına gelirin ise 15.971 dolara ulaştığını ifade eden Bolat, Türkiye ekonomisinin üst üste 19 çeyrektir büyümesini sürdürdüğüne dikkat çekti.

Kayseri Ekonomisinde İhracat Başarısı

Kayseri’nin ihracattaki yükselişine de değinen Bolat, 2024 yılında ilin ihracatının faaliyet iline göre 3,64 milyar dolar, merkez bazında ise 3,75 milyar dolar olduğunu açıkladı. 2025'in ilk aylarında da yaklaşık 1,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiğini vurgulayan Bolat, “Kayseri’nin sanayicisi, girişimcisi ve ihracatçısı ülkemize katma değer kazandırmaya devam ediyor” dedi.

Ticaret Bakanlığı tarafından Kayseri’ye 2024 yılında 292,6 milyon TL, 2025’te ise halihazırda 50 milyon TL ihracat desteği sağlandığını söyleyen Bolat, hizmet ihracatında da 6,3 milyon TL’lik bir katkı sunulduğunu belirtti. Eximbank’ın da 2024 yılı içerisinde Kayseri ihracatçılarına 1 milyar dolarlık finansman sağladığı ifade edildi.

Küresel Ticarette Türkiye'nin Yükselen Payı

Bolat, Türkiye’nin küresel ihracat pazarlarındaki yerini güçlendirdiğini belirterek, “1980’de yüzde 0,14 olan küresel mal ihracatındaki payımız, 2024 itibarıyla yüzde 1,07’ye yükseldi. Hizmet ihracatında ise yüzde 1,32’lik payla dünya sıralamasında 22. sıradayız,” ifadelerini kullandı. Uluslararası doğrudan yatırımlarda da Türkiye’nin payının 2002’de yüzde 0,18’den 2023’te yüzde 0,78’e yükseldiğini aktardı.

Küresel Ekonomide Belirsizlik Artıyor

Dünya ekonomisindeki belirsizliklerin arttığını ifade eden Bolat, özellikle ABD’nin korumacı ticaret politikalarının ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle 2025’e yönelik büyüme beklentilerinin düşürüldüğünü kaydetti. Dünya Ticaret Örgütü’nün 2025 için küresel mal ticaretinde yüzde 0,2 daralma öngördüğünü, OECD’nin ise 2025 ve 2026 için büyüme tahminlerini yüzde 2,9’a düşürdüğünü hatırlattı.

“Türkiye, OECD ve AB Ülkelerinden Pozitif Ayrıştı”

Küresel risklere rağmen Türkiye ekonomisinin dayanıklı yapısıyla öne çıktığını söyleyen Bolat, “Son 10 yılda Türkiye, OECD içinde en hızlı büyüyen ve ihracatını en hızlı artıran ülkelerden biri oldu. Bu başarı, ekonomik dayanıklılığımızın ve reformlarımızın bir göstergesidir,” dedi.

Konuşmasının ardından Bakan Bolat’a ve zirveye katkı sunan sponsorlara plaket takdim edildi. Zirve, Türkiye'nin ihracat vizyonu ve ekonomik dönüşüm hedefleri açısından önemli bir platform olarak öne çıktı.