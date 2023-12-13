TİAD Başkanı Ufuk Tandoğan ve Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan'ın açılış konuşmaları ile başlayan etkinlikte, derneğin yeni internet sitesinin tanıtımı TİAD üyesi KozKart firmasının sahibi Serdar Çetin tarafından yapıldı.

Geçtiğimiz Mart ayında yapılan genel kurul toplantısında görevi devralan mevcut yönetim, önceki yönetim kurulu üyelerini derneğin gelişimine yaptıkları katkılardan dolayı plaketle ödüllendirdi. TİAD'a başkanlık yapmış ve hayatta olan isimlerden Güven Güngör, Aykut Akbulut, Ömer Süsli, Halit Öztürkmen, Murat Bayhan, Dursun Altınışık ve Nihat Durak, özel hazırlanan plaketlerle onurlandırıldı.

TİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Tandoğan, göreve geldikleri Mart 2023'ten bu yana yaptıkları çalışmaları paylaştı. Konuşmasında önceki Başkan Güven Güngör'e özel bir başlık açan Tandoğan, Güngör'ün TİAD tarihine damga vurduğunu ve beş yıl boyunca başkanlık görevini üstlendiğini belirtti.

Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, bir yıla yakın bir süredir görevde olduğuna vurgu yaparak, deprem faciası dahil TİAD'ın gerçekleştirdiği projeleri övgüyle değerlendirdi.

TİAD Genel Sekreteri Barbaros Yıkar ise önceki dönem başkanlarını sahneye davet ederken, "Güven Başkan'ın tabiri ile Efsane Başkanlarımızı" ifadelerini kullandı. 100'ü aşkın TİAD üyesi işadamının katıldığı yılbaşı kokteyli, birçok etkinlik ve ödülle dolu geçti.