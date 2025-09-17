İstanbul-Sevilla hattının açılış töreni, Sevilla Havalimanı’nda düzenlendi. Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, seferlerin iki ülke ilişkilerine katkı sağlayacağını vurguladı.

Bakan Uraloğlu, modern dünyada havacılığın stratejik önemine dikkat çekerek, “Bugün başlayan İstanbul-Sevilla seferleri haftada 7 gün karşılıklı olarak icra edilecek. Bu hat, Sevilla'nın eşsiz güzelliklerini Türk halkıyla, Türkiye'nin zengin kültürünü ve misafirperverliğini İspanyol dostlarımızla buluşturacaktır” dedi.

“Dünyada Ulaşamadığımız Nokta Kalmayacak”

Uraloğlu, Türkiye’nin havacılıkta geldiği noktayı hatırlatarak, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla, ülkemizi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline getirdik. Havayolu taşımacılığı sadece ulaşımı değil, kültürleri ve ekonomileri de birbirine bağlıyor” ifadelerini kullandı.

THY’den İspanya’ya 91 Haftalık Sefer

THY’nin İspanya’daki varlığının 1984’te Madrid uçuşlarıyla başladığını hatırlatan Uraloğlu, “Barselona, Malaga, Valensiya ve Bilbao’nun ardından Sevilla, THY’nin İspanya’daki altıncı noktası oldu. Yaz tarifesiyle birlikte İstanbul Havalimanı’ndan İspanya’ya haftalık 91 tarifeli sefer düzenleniyor” dedi.

Yeni hattın, iki ülke arasındaki turizm, ticaret ve kültürel etkileşime ivme kazandıracağını belirten Uraloğlu, “UNESCO Dünya Mirası listesindeki Alcazar Sarayı, Giralda Kulesi ve Sevilla Katedrali gibi ikonik yapılarla ünlü bu şehir, artık Türk turistler için çok daha erişilebilir olacak” diye konuştu.

AJet’ten Ankara-Madrid ve Ankara-Barcelona Müjdesi

Bakan Uraloğlu ayrıca AJet’in 23 Ekim’de Ankara-Madrid, 24 Ekim’de ise Ankara-Barcelona seferlerine başlayacağını açıkladı. Haftada toplam 7 frekansta yapılacak uçuşlarla iki başkent ilk kez direkt bağlanmış olacak.