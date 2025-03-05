THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’den Açıklama

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "THY yüksekten uçuyor. Dünyada 3’üncü olmak az bir şey değil. THY, uluslararası yolcu kapasitesinde ve kargo pazar payında dünyada 3’üncü oldu. 2012’de yolcuda 13’üncü, kargoda 26’ncı sıradayken şimdi 3’üncü sıraya yükseldik. Ülkemiz adına gururluyuz" ifadelerini kullandı.

THY’nin Küresel Başarısı

THY’nin son yıllarda gösterdiği hızlı büyüme, uluslararası alanda havacılık sektöründeki konumunu güçlendirirken, Türkiye’nin küresel hava taşımacılığındaki etkisini de artırıyor. Yolcu kapasitesindeki büyüme ve kargo taşımacılığındaki yükseliş, THY’nin dünya çapındaki rekabet gücünü pekiştirirken, Türkiye’yi havacılık sektöründe önemli bir merkez haline getiriyor.

2025 yılı itibarıyla THY’nin yeni hedefleri doğrultusunda daha büyük başarılara imza atması bekleniyor. Havacılık sektöründe lider konumunu güçlendiren THY, küresel yolcu ve kargo taşımacılığında zirveye doğru emin adımlarla ilerliyor.