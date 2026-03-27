Kesintisiz operasyon garantisi

Anlaşma kapsamında Centrum Air, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin geniş komponent envanterinden yararlanabilecek. Böylece havayolu, hızlı ve kapsamlı parça tedarik hizmeti sayesinde operasyonlarını kesintisiz sürdürebilecek.

Uzun vadeli iş birliği vurgusu

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü Mikail Akbulut, “Her yıl genişleyen müşteri ağımıza bugün Orta Asya’nın önemli lojistik firmalarından birini eklemekten mutluluk duyuyoruz. Centrum Air ile imzaladığımız bu anlaşma, gelecekteki yakın iş birliğimizin temelini oluşturacak. Komponent pool hizmetindeki deneyimimizle operasyonlarının verimli ve kesintisiz şekilde sürmesine katkı sağlayacağız. Centrum Air’e bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyor, iş birliğimizin büyüyerek devam etmesini diliyorum” dedi.

Centrum Holding Kurucusu ve Genel Müdürü Abdulaziz Abdurakhmanov ise, “Bu anlaşma operasyonlarımızın güvenilirliğini ve verimliliğini artırma yolunda önemli bir adım. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin uzmanlığına güveniyor ve bu iş birliğinin uzun vadeli büyüme hedeflerimiz doğrultusunda operasyonlarımıza büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.