Sektörler bazında değerlendirildiğinde, en büyük payı enerji sektörü aldı. 2024’te enerji kaynaklı emisyonlar 419,9 Mt karbondioksit eşdeğeriyle toplamın yüzde 71,8’ini oluşturdu. Bunu endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı yüzde 12,9, tarım yüzde 12,6 ve atık sektörü yüzde 2,6 ile takip etti.

Enerji sektöründeki artış dikkat çekici; 1990 yılına göre enerji sektörü emisyonları yüzde 192 artarken, endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektörü yüzde 227’lik artış kaydetti. Tarım sektörü emisyonları ise 1990’dan bu yana yüzde 41,8 artış gösterdi.

Gaz türlerine göre bakıldığında, metan (CH4) emisyonlarının çoğu tarım ve atık kaynaklıyken, diazotmonoksit (N2O) emisyonlarının büyük kısmı tarımsal topraklardan kaynaklanıyor. Karbondioksit emisyonlarının ise yüzde 85,9’u enerji sektöründen geliyor.

Uzmanlar, bu hızlı artışın iklim hedefleri açısından alarm verdiğine dikkat çekiyor.