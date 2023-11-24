Şirketten yapılan açıklamaya göre, THY, Akdeniz Turizm Vakfı tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen etkinlikte "Akdeniz Turizm Ödülü"nün sahibi oldu.

2013 yılında kurulan ve bölge barışı, iş birliği ve refahını teşvik eden Akdeniz Turizm Forumu, Akdeniz genelinde sürdürülebilir turizm potansiyelini artırmayı amaçlıyor. Vakıf, hükümet temsilcileri, uluslararası örgütler ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının önde gelen kültürel, toplumsal ve düşünce liderlerinin katılımıyla düzenlediği bu forum ile Akdeniz turizm gündemini şekillendirmeyi hedefliyor.

Forumda genel oturum toplantısının yanı sıra uzmanlık atölyeleri ve tartışma platformu yer alırken, forumun bu yılki açılış konuşması Malta Turizm Bakanı Clayton Bartolo ile Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ve organizasyonun Genel Sekreteri Andrew Agius Muscat tarafından gerçekleştirildi.

"BU ÖDÜLÜN THY'YE VERİLMESİ KIYMETLİ BİR PAYE"

Açıklamada, ödül törenindeki konuşmasına yer verilen Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu ödülün ülkenin bayrak taşıyıcı havayolu THY'ye verilen oldukça kıymetli bir paye olduğuna dikkati çekerek, "Tarihten bu yana önemli ve belirgin bir unsuru olduğumuz coğrafyamızın etkin turizm potansiyeline çok daha sürdürülebilir bir boyut kazandırmak için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışıyor, bunun için hatırı sayılır mesai harcıyoruz. Bu çalışmalarımızın meyvesini görmek bizler için büyük mükafat ve bu doğrultuda Akdeniz Turizm Vakfı'nın bu önemli ödülü ile de bunu taçlandırmış olmak mutluluk verici. Bizi bu ödüle layık gören tüm organizasyon yetkililerine Türk Hava Yolları ailesi olarak teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları'nın Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur da aynı etkinlikte düzenlenen "Tomorrow on Board" panelinde, bu oturum esnasında sektörel gelişmeleri ele alırken, bayrak taşıyıcı havayolunun ülke turizmi başta olmak üzere, bölge turizmine sağladığı önemli katkıya ilişkin de değerlendirmede bulundu.

"COĞRAFYAMIZIN BİZE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR BİZİ RAKİPLERİMİZDEN AYRIŞTIRIYOR"

Olmuştur, "Bu bizim öncelikli misyonlarımızdan, şayet bugün dünyanın sayılı havayollarından biri isek, bunu nitelikli iş gücümüz, çalışma azmimiz ve hedef odaklılığımıza bağlamalıyız. Bunun yanı sıra da coğrafyamızın bize sağladığı avantaj ve ayrıcalıklar da bizi rakiplerimizden pozitif yönde ayrıştırıyor." açıklamasında bulundu.

Akdeniz Turizm Ödülleri, 2014'ten bu yana her yıl düzenleniyor ve bölge turizminin en önemli ödüllerinden biri olarak kabul ediliyor.