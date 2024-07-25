Gayrimenkul, finans, turizm, enerji ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren İsra Holding, Türkiye Gayrimenkul İhracatçıları Derneği'nin (TGİDER) temsilcileriyle bir araya geldi. İsra Holding’in hayata geçirdiği projeler ve bu projelerdeki yatırım fırsatlarının anlatıldığı etkinlik, TGİDER temsilcileri tarafından büyük ilgi gördü.

İSRA HOLDİNG İMZALI PROJELER BENZERSİZ FIRSATLAR SUNUYOR

Başakşehir’de V Mall İstanbul’da çalışmalarını sürdüren ve V Metroway projesinde de açılış için geri sayıma başlayan İsra Holding’in diğer sektörlerdeki yatırımları da hız kesmeden ilerliyor. Ayrıca İstanbul’un deprem izolatörlü en büyük konut projeleri arasında yer alan V Yeşilada projesinde de inşaat faaliyetleri son sürat devam ediyor.