Bursa’daki güçlü desteği ve seçim öncesinde ortaya koyduğu katılımcı, şeffaf yönetim anlayışıyla dikkat çeken Şahinler, üyelerin büyük çoğunluğunun oyunu alarak TETSİAD’ın yeni başkanı seçildi.

Seçim sonrası kısa bir açıklama yapan Şahinler, "Bu bir zafer değil, bir başlangıç. Hep birlikte ortak akıl ve kapsayıcı bir yaklaşımla derneğimizi daha ileri taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde ihracat, dijital dönüşüm, gençlerin sektöre entegrasyonu ve sürdürülebilirlik başlıklarında önemli projeler hayata geçirmesi beklenen Şahinler, aynı zamanda aktif komisyonlar kurarak daha katılımcı bir yönetim yapısı oluşturacaklarını vurgulamıştı.