TETSİAD yönetimi ve sektör temsilcilerinden güçlü destek aldığını vurgulayan Ocak, “Ev tekstili sektörünün geleceğini ortak akılla, katılımcı yönetim anlayışıyla yeniden şekillendireceğiz” dedi.

“HOMETEX’i Dünya Sahnesine Taşıyacağız”

Podyum Davet’te gerçekleşen buluşmada konuşan Ufuk Ocak, HOMETEX markası ile yurt dışında fuar organizasyonları düzenlemeyi planladıklarını belirtti. ABD, Afrika ve Körfez ülkeleri gibi stratejik pazarlarda HOMETEX World organizasyonlarını hayata geçirmeyi hedeflediklerini açıklayan Ocak, “2021’de iptal riski taşıyan fuarımıza sahip çıktık, yeniden ayağa kaldırdık. Bu cesaret ve vizyon hikayesini şimdi global bir başarıya dönüştürmeye kararlıyız” dedi.

Genç ve Kadın Girişimcilere Özel Yapılanma

Yeni dönemde genç ve kadın profesyonellere yönelik projelere öncelik vereceklerini ifade eden Ocak, Genç TETSİAD ve Kadın Girişimciler Komisyonu’nun kurulacağını duyurdu. “Listemizde 60 genç isim yer alıyor. Kadın mühendislerimizin, tasarımcılarımızın emeğiyle büyüyen bu sektörde kadınların etkinliğini daha da artıracağız” diye konuştu.

Geniş Katılımlı Destek Mesajı

Toplantıya TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Uludağ OSB Başkanı ve Bursaspor Başkanı Enes Çelik gibi çok sayıda önemli isim katıldı. TETSİAD Başkanı Bayram, görev süresinin sonunda Ufuk Ocak’a destek vereceklerini açıkladı. “6 milyon dolarlık HOMETEX mağduriyetini telafi ettik. Bu vizyonun devamı için Ocak’ı destekliyoruz” dedi.

Burkay: “Bu Birliktelik Çıkışın Anahtarı”

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, fuarcılığın zorluk yaşadığı bir dönemde HOMETEX’in TETSİAD ve KFA Fuarcılık iş birliğiyle ayağa kaldırıldığını hatırlatarak, “Türkiye’nin 3,5 milyar dolarlık ihracatına sahip ev tekstili sektörü hâlâ parlayan bir yıldızdır. Bu salondaki birlik ruhu, sorunların aşılmasında en büyük güç olacaktır” ifadelerini kullandı.

Türkün: “Sektörümüz Daha da Güçlenecek”

Ev tekstilinin duayen isimlerinden Erol Türkün, Ufuk Ocak’ın projelerini desteklediğini belirterek, “Özellikle gençlerin ve kadınların yönetime dahil edilmesi vizyonunu çok kıymetli buluyorum. Birlikten kuvvet doğar” dedi.

Geniş Katılımlı Zirve

Toplantıya Ankara Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, DOSAB, DOSABSİAD, Kayapa OSB, Barakfakih OSB, BUTTİM, MARSİFED, MÜSİAD ve ASKON’un da aralarında bulunduğu çok sayıda STK ve OSB temsilcisi katıldı. Fistaş, Gürkan Brode, Karesi Holding ve Finber Holding gibi sektör devleri de Ufuk Ocak’ın birlik ve değişim vizyonuna destek verdi.

Ocak: “Bu Makam Değil, Ortak Akıl Yolculuğudur”

TETSİAD Başkan Adayı Ocak konuşmasının sonunda, “Sektörümüzün tüm paydaşlarıyla birlikte, şeffaf ve kapsayıcı bir yönetim anlayışı ile geleceğe yürüyeceğiz. Bu bir bireysel karar değil; sektörün, gençlerin ve duayenlerin ortak iradesidir” dedi.

Toplu fotoğraf çekimi ile sona eren toplantı, ev tekstili sektöründe yeni bir dönemin işaret fişeği olarak yorumlandı.