Elektrikli araç satışları genel olarak 27 AB ülkesinde artış gösterirken, Tesla’nın ciddi gerilemesi dikkat çekti. Uzmanlara göre, bu düşüşte Tesla’nın ürün gamının yenilenmemesi, CEO Elon Musk’ın ABD Başkanı Donald Trump ile olan yakın ilişkileri ve Çinli elektrikli otomobil üreticilerinin pazardaki yükselişi etkili oldu.

Yılın ilk dört ayında da tablo benzer. Tesla’nın Ocak-Nisan dönemindeki toplam satışları, geçen yıla kıyasla yüzde 46,1 azalarak 41.677 adete geriledi.

Çinli Rakipler Sahneyi Paylaşıyor

Pazar araştırma şirketi JATO Dynamics’in analizine göre Tesla, elektrikli araç pazarında artık yalnız değil. Nisan ayında Volkswagen, BMW, Renault gibi Avrupalı devlerin yanı sıra, Çin merkezli BYD gibi üreticiler Tesla’nın önüne geçti. Böylece Tesla, Avrupa’daki satışlarda en çok tercih edilen ilk 10 marka arasında geride kaldı.

Küresel Satışlar da Alarm Veriyor

Tesla'nın sorunları sadece Avrupa ile sınırlı değil. Şirket, 2025’in ilk çeyreğinde küresel satışlarında yüzde 13’lük bir düşüş yaşandığını açıkladı. Bu gelişmeler, Elon Musk üzerindeki baskının artmasına neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Musk, Trump’ın hükümet harcamalarını kısmasına yardım etme çalışmalarını azaltacağını belirtirken, Tesla satışlarının "iyi gittiğini" savundu. Ancak açıklanan rakamlar, şirketin Avrupa pazarındaki performansının tam tersini gösteriyor.