“Hijyenik kesim alanları yaygınlaştırılmalı”

Bayram öncesi bazı şehirlerde kurban satış ve kesim çadırlarının kurulmaya başlandığını hatırlatan Palandöken, “En önemli hususlardan biri, kurban kesimlerinin belirlenmiş, denetimli ve hijyen koşullarına uygun alanlarda yapılmasıdır. Yerel yönetimlerin hem sağlık kontrollerini hem de kesim alanlarının temizliğini titizlikle sağlaması gerekiyor” dedi. Kontrolsüz ve deneyimsiz kişilerin kurban kesimi yapmasının, hayvanlara eziyetin yanı sıra ciddi sağlık riskleri de doğurabileceğini ifade etti.

“Profesyonel kasaplarla çalışılmalı, eğitim şart”

Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde 850 bin büyükbaş ve 2,8 milyon küçükbaş hayvanın kurban edildiğini belirten Palandöken, bu yıl da benzer sayılarda kesim beklendiğini söyledi. Bu yoğunluğun profesyonel kasaplarla ve uygun ekipmanlarla yönetilmesi gerektiğine vurgu yapan Palandöken, “Kesim işlemini gerçekleştirecek kişilerin mutlaka sertifikalı ve işin ehli olması gerekiyor. Aksi halde hem et ziyan oluyor hem de hayvanlara yazık ediliyor. Belediyeler, kurban kesim yerlerinde caraskal sistemleri, yeterli su temini ve gerekli hijyen ekipmanlarını hazır bulundurmalı” dedi.

“Randevulu sistem yaygınlaştırılmalı”

Bazı şehirlerde uygulanan randevulu kesim sisteminin doğru bir yöntem olduğunu dile getiren Palandöken, sistemin daha da yaygınlaştırılması gerektiğini ancak uygulamanın vatandaşlar için daha pratik hale getirilmesinin şart olduğunu ifade etti. “Sabahın erken saatlerinde sıraya girip uzun süre beklemek vatandaşları mağdur edebiliyor. Belediyeler bu sistemi daha verimli ve kullanıcı dostu hale getirmeli” açıklamasında bulundu.

“Bayramda israfa izin verilmemeli”

Artan kurban fiyatları nedeniyle etin israf edilmemesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, “Kurbanlık hayvanın derisinden etine kadar her parçasının değerlendirildiği, sağlıklı ve düzenli bir kesim süreci hepimizin sorumluluğudur. Bayram yoğunluğu sırasında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için yerel yönetimlerin yanı sıra vatandaşların da dikkatli olması büyük önem taşıyor” dedi.

Palandöken, konuşmasının sonunda tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutlayarak, bayramın sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni etti.