Bu uygulamanın yasal bir dayanağı olmadığını vurgulayan Palandöken, “Kredi kartı ile ödeme yapan vatandaşlardan ortalama 150-200 TL arasında ek ücret talep edilmesi açıkça haksız bir kazançtır. Üstelik bu durumu daha önce de dile getirmemize rağmen herhangi bir düzenleme yapılmadı” ifadelerini kullandı.

2025 yılı itibariyle Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısının 32 milyona yaklaştığını hatırlatan Palandöken, bu araçların önemli bir bölümünü ticari araçların oluşturduğunu söyledi. Ticari araç sahiplerinin her yıl zorunlu olarak muayene yaptırmak zorunda kaldığını belirten TESK Başkanı, “Taksi, kamyon, otobüs gibi araçlar yılda en az bir kez muayeneye giriyor. Muayene ücretleri her yıl artıyor ve bu durum hem esnafımızı hem de vatandaşlarımızı ciddi şekilde zorluyor” dedi.

Muayene ücretlerinin 2025 yılı itibariyle 2 bin 620 TL ile 3 bin 543 TL arasında değiştiğini söyleyen Palandöken, “Otomobil, kamyonet, arazi taşıtı gibi araçlar için ücret 2.620,80 TL, otobüs ve kamyonlar için 3.543,60 TL’ye çıktı. Motosiklet ve traktörlerin muayene ücreti ise 1.334,40 TL oldu. Üstelik gecikme durumunda yüzde 5 oranında ceza kesiliyor” dedi.

Komisyon ücretinin özellikle ödeme sırasında haberdar edilen vatandaşı mağdur ettiğini belirten Palandöken, şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaş randevusunu alırken böyle bir komisyon olacağından haberdar edilmiyor. Ancak ödeme esnasında ek ücret talep ediliyor. Bu durum açıkça şeffaflık ilkesine aykırıdır. Bugün hiçbir mağazadan kredi kartıyla alışveriş yapıldığında fazladan komisyon alınmıyorken, araç muayene istasyonlarında bu uygulama neden sürüyor? Bu adil bir yaklaşım değil.”

TESK Başkanı, alınan bu ek ücretlerin vatandaşa geri ödenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Haksız komisyon uygulaması derhal kaldırılmalı, şimdiye kadar alınan ücretler iade edilmeli ve sistemli bir denetim süreci başlatılmalı. Vatandaşın güvenini sarsan bu uygulamaya son verilmesini talep ediyoruz” açıklamasında bulundu.