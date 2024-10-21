Fetullah Gülen, 27 Nisan 1941 tarihinde Erzurum'un Pasinler ilçesinde dünyaya geldi. Vaiz ve imam olarak başladığı kariyeri, zamanla "altın nesil" yetiştirme iddiasıyla kurduğu cemaat yapılanması üzerinden bir terör örgütüne dönüştü. 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye’de anayasal düzeni ortadan kaldırmayı amaçlayan darbe girişimini organize ederek, ülkenin demokratik yapısına büyük bir tehdit oluşturdu.

1999 yılında sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçan Gülen, o tarihten itibaren Pensilvanya'da yaşamını sürdürüyordu. Yaklaşık 25 yıldır ABD'de kaçak olarak yaşayan Gülen, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'de ve uluslararası arenada hakkında birçok hukuki süreç başlatılmıştı.