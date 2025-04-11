Yenilikçi tasarımı, yüksek performansı ve çevreci özelliğiyle öne çıkan Fuso Canter, belediyelerin hizmet filolarında yer almaya devam ediyor. Nazilli Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çevre ve temizlik faaliyetlerinde kullanmak üzere, filosunu 12 adet Fuso Canter 8B MT üzeri çöp kamyonları ile 8BL DC MT üzeri damperli kamyonlarla güçlendirdi.

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanında da büyük ilgi gören Fuso Canter, her koşulda yüksek performans sunarken, Euro 6 çevreci motoru ve düşük işletme giderleriyle belediyeler için de avantaj sağlıyor. Güçlendirilmiş şaseleriyle dayanıklılık konusunda ön plana çıkan Fuso Canter araçlar, “Daha Temiz Bir Nazilli” sloganıyla belediyenin temizlik çalışmalarına güç katacak.