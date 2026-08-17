Süleymancılar cemaatinin lideri olduğu belirtilen Alihan Kuriş ve ailesine yönelik soruşturma kapsamında ulaşıldığı aktarılan tapu kayıtları, adanın 2021 yılında önemli bir bölümünün Kuriş ailesine geçtiğini ortaya koydu.

2021’de satışa çıkarıldı

Dikili’nin Bademli Mahallesi açıklarında, ana karaya yaklaşık 400 metre mesafede bulunan Kalem Adası’nın yüzölçümü farklı kaynaklarda 459 ila 480 dönüm arasında gösteriliyor.

Adanın yaklaşık 258 dönümlük bölümü 2021 yılında satışa çıkarıldı. O dönem satış için yaklaşık 400 milyon lira talep edildi. Bu rakam, o günkü döviz kuruyla yaklaşık 54-55 milyon dolara denk geliyordu.

Satışın ardından adanın bu bölümünün Ayşe Gülderen Kuriş adına tescil edildiği öne sürüldü. Soruşturma kapsamında ortaya çıkarıldığı belirtilen tapu kayıtlarına göre Kuriş ailesinin taşınmazlar için yaklaşık 45 milyon dolar ödeme yaptığı iddia edildi.

Böylece ilandaki bedel ile tapu kayıtlarına yansıdığı belirtilen satış tutarı arasında yaklaşık 10 milyon dolarlık fark olduğu görüldü.

Kalem Adası’nın geçmişi 1973’e uzanıyor

Kalem Adası’nın yakın dönem mülkiyet geçmişinde Yüksel Dartar’ın önemli bir yeri bulunuyor. Gülüm Süt’ün kurucusu olan iş insanı Dartar, 1973 yılında Kalem ve Garip adalarını satın aldı.

Dartar ailesi, adaları uzun yıllar hem özel yaşam alanı hem de gelecekte turizm amacıyla değerlendirilebilecek bir yatırım olarak gördü. 1970’li yılların ortalarında adada ilk taş yapıların inşa edildiği, zaman içerisinde bu yapıların aile yerleşimine dönüştüğü belirtiliyor.

Yüksel Dartar’ın 2000 yılında hayatını kaybetmesinin ardından adalar çocuklarına miras kaldı.

Kalem Adası turizme açıldı

Dartar ailesinin ikinci kuşağı, adayı turizm yatırımı haline getirme kararı aldı. Bu süreçte Kalem Adası’nda Oliviera Private Island Hotel hayata geçirildi.

2007 yılında faaliyete geçen tesis, özel ada konseptiyle dikkat çekti. Taş yapılar, özel plaj, iskele, zeytinlikler ve süitlerden oluşan tesis için ana karadan adaya su hattı da çekildi.

Bugün adanın turizm bölümüyle ilgili işletme ve mülkiyet bilgilerinde ise Dartar ailesinin isimleri yer almaya devam ediyor.

Garip Adası 35 milyon dolara satılmıştı

Kalem Adası’nın kardeş adası olarak bilinen Garip Adası da Dartar ailesinin mülkiyetindeydi. Ancak ada 2010 yılında Fi-Yapı'nın sahibi Fikret İnan’a yaklaşık 35 milyon dolara satıldı.

Satış sonrasında adaya büyük ölçekli bir turizm yatırımı yapılması planlanmış, yatırım bedelinin 350 milyon dolara ulaşacağı açıklanmıştı.

Ada bugün iki farklı mülkiyet bölümüne ayrılmış durumda

Kalem Adası’nın geçmişine ilişkin kayıtlar ve açıklamalar, adanın mülkiyetinin zaman içinde farklı bölümlere ayrıldığını gösteriyor.

2021 yılında satışa çıkarılan yaklaşık 258 dönümlük bölümün Kuriş ailesine geçtiği, Oliviera Private Island Hotel’in bulunduğu bölümün ise Dartar ailesinin kontrolünde kaldığı anlaşılıyor.

Bu nedenle Kalem Adası’nın tamamının tek bir kişiye veya aileye ait olmadığı; farklı bölümlerinin farklı mülkiyet yapıları bulunduğu belirtiliyor.

Antik Çağ’da “Arginusai” adıyla bilinen ada grubunun parçası olan Kalem Adası, bugün ise Ege’nin en dikkat çeken özel ada ve turizm destinasyonlarından biri olarak öne çıkıyor.

Kuriş ailesinin adadaki mülkiyeti ise Alihan Kuriş hakkında yürütülen soruşturmayla birlikte yeniden kamuoyunun gündemine taşındı.