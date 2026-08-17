Konya Şeker’in sahibi olduğu Soma B Termik Santrali’nin icra yoluyla satışında süreç resmen başladı. Soma İcra Dairesi’nin 2026/242 Talimat dosyası kapsamında yürütülen satış işleminde, santral taşınmazları, makine ve ekipmanlarıyla birlikte ekonomik bütünlük içerisinde satışa çıkarılıyor. Resmî satış ilanı ilan.gov.tr’de yayımlandı.

Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) 20 milyar TL’yi aşan borcu bulunan Soma B Termik Santrali için satış sürecinin iki aşamalı olarak yürütülmesi planlanıyor.

İlk açık artırmanın 7 Eylül 2026 tarihinde yapılması, bu aşamada alınan tekliflerin ise 14 Eylül’de sonuçlandırılması bekleniyor. İlk artırmada yeterli teklif oluşmaması halinde ikinci artırmanın 30 Eylül’de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

13,8 milyar TL değer biçildi

Satış kapsamında hazırlanan bilirkişi değerlendirmesinde Soma B Termik Santrali ve satışa konu varlıklar için yaklaşık 13,8 milyar TL değer belirlendi. Satış bedeline yüzde 20 KDV uygulanması öngörülüyor.

Santralin satışından elde edilecek gelirin, başta TKİ olmak üzere alacaklıların tahsilatında kullanılması bekleniyor. Soma B Termik Santrali’nin TKİ’ye elektrik üretiminde kullanılan kömür nedeniyle 20 milyar TL’nin üzerinde borcu bulunduğu belirtiliyor.

1.326 taşınmaz, 5,7 milyon metrekare alan

Satışın kapsamı yalnızca santral binalarından oluşmuyor. Bilirkişi incelemesine göre Soma'nın farklı mahallelerinde bulunan 1.326 taşınmaz, santrale ait tesisler, makine ve ekipmanlarla birlikte satış kapsamında değerlendiriliyor.

Söz konusu taşınmazların toplam yüzölçümünün 5 milyon 718 bin 657 metrekare olduğu belirtiliyor. Satış kapsamında kazan daireleri, türbin daireleri, soğutma kuleleri, trafolar, filtre sistemleri, depolama alanları ve yardımcı tesisler de bulunuyor.

990 MW kurulu güce sahip

Soma B Termik Santrali toplam 990 MW kurulu güce sahip. Santral, her biri 165 MW kapasitesinde altı üniteden oluşuyor.

İlk dört ünite 1981-1986 yılları arasında, 5 ve 6'ncı üniteler ise 1992 yılında devreye alındı. Bilirkişi incelemelerinde santralin ana ekipmanlarının önemli bölümünün ekonomik ve teknolojik ömrünün sonuna yaklaştığı, yeniden yüksek kapasitede üretim için kapsamlı yatırımlar gerekebileceği değerlendirildi.

Üretim 2025'te durmuştu

Santralde, TKİ'den kömür tedarikinin durması nedeniyle Haziran 2025 itibarıyla elektrik üretiminin kesildiği bilgisi de bilirkişi değerlendirmelerine yansıdı.

İnceleme sırasında santralde yalnızca bir ünitenin çalışır durumda olduğu ve bu ünitenin elektrik üretiminin yanı sıra Soma ilçesine sıcak su sağladığı belirtildi.

Yatırımcıların gözü Soma B'de

Santralin icra yoluyla satışa çıkarılması enerji sektöründeki yatırımcıların da ilgisini çekiyor. Daha önce Akçadağ Madencilik ve ODAŞ'ın Soma B Termik Santrali ile ilgilendiği gündeme gelmişti.

Santralin satışıyla birlikte yaklaşık 11 yıldır Konya Şeker bünyesinde bulunan Soma B Termik Santrali için yeni bir dönem başlayabilir.

Resmî satış ilanı: Soma İcra Dairesi 2026/242 Talimat Dosyası – ilan.gov.tr