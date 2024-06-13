Bugün TUSAŞ’ta gerçekleşen devir teslim töreni sonrası Kotil, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında TUSAŞ ailesine, çalışma arkadaşlarına ve devletin zirvesindeki isimlere teşekkürlerini iletti.

Görev süresi boyunca TUSAŞ’ın önemli projelerde büyük adımlar attığını vurgulayan Kotil, Türk Havacılığının geleceği için sağlam bir altyapı oluşturduklarını belirtti.

İşte Temel Kotil’in veda açıklamasının tamamı:

2016 yılında Genel Müdür olarak göreve başladığım yolculukta, ülkemizin ilk Jet Eğitim Uçağı HÜRJET, ilk 5. Nesil Savaş Uçağı KAAN, ilk yerli ve milli helikopterimiz GÖKBEY, HÜRKUŞ-B, T929 ATAK II, ANKA III ve AKSUNGUR’un ilk uçuşlarına hep beraber şahitlik ettik. Tüm bu başarılara büyük TUSAŞ Ailesi ile birlikte ulaştık. “En büyük yatırımı ülkemize yıllarca katkı sağlayacak olan insan kaynağımıza yaptık” Son sekiz yılda yaklaşık 12.000 arkadaşımız ailemize katıldı, TUSAŞ ailemizi büyüttük, genç mühendislerimiz ve teknisyenlerimize ülkemizin en gözde projelerinde görev vererek hayata geçirdik, en büyük yatırımı ülkemize yıllarca katkı sağlayacak olan insan kaynağımıza yaptık. Tesislerimizi dünya çapında test merkezleri ile donattık.

Avrupa’nın en büyük 2. “Ses Altı Rüzgar Tüneli” testlerine başladı, Dünyanın tek çatı altındaki en büyük 4. Kompozit Tesisi dünya kompozit ihtiyacının %2’sini karşılamak üzere imalata başladı. “TUSAŞ ile Türk Havacılığının gelecek yüzyılının altyapısını hazırlamış olduk” Son 8 yılda 4 kat büyüyen ve 2023 yılında %50 dolar bazlı hasılat büyümesi gerçekleştiren TUSAŞ ile Türk Havacılığının gelecek yüzyılının altyapısını hazırlamış olduk. Ülkemizin gözbebeği kuruluşu Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nde bu önemli görevde yer almanın verdiği sevinçle bayrağı artık devrediyorum. Yakın çalışma arkadaşlarım icra kurulu üyelerime ve birlikte nice güzel başarılara imza attığımız tüm çalışma arkadaşlarıma ve ailelerine, Bu şanlı görevi bana 8 yıl önce layık gören ve attığımız her adımda yanımızda duran başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere görev sürem boyunca desteklerini esirgemeyen tüm devlet büyüklerimize ve komutanlarımıza çok teşekkür ediyorum.

Yol arkadaşım, yeni Genel Müdür Sayın Mehmet Demiroğlu’na ve Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Sayın Ömer Cihad Vardan kardeşime yeni dönemde başarılar dilerim.

