2 bin 280 konutla birlikte 70 villadan meydana gelen proje, zengin peyzaj ve sosyal donatı alanlarıyla eşsiz bir yaşamın kapılarını aralıyor. Geniş ve ferah tasarlanmış dairelerin yer aldığı Tema İstanbul 2’de satışı devam eden son konutlar için hemen teslim ve vade farksız ödeme fırsatlarıyla ev sahibi olma imkanı sunuluyor.

Lanse edildiği ilk günden itibaren büyük beğeni kazanan ve gayrimenkul sektörünün en önemli yatırımları arasında yer alan Tema İstanbul 2’de yaşam başladı. 2 bin 280 konut ve 70 villadan meydana gelen proje, daha önce aynı bölgede Tema İstanbul ve Tema İstanbul Bahçe projeleriyle binlerce aileyi ev sahibi yapan Mesa, Artaş, Kantur-Akdaş Adi Ortaklığı’nın imzasını taşıyor.

HAYALLERİN ÖTESİNDE BİR YAŞAM

Birbirinden farklı büyüklükteki dairelerle birlikte villalardan oluşan Tema İstanbul 2, tüm ihtiyaçlara yanıt verecek konseptte tasarlandı. Sahip olduğu detaylarla yaşam kalitesini en üst düzeye çıkaracak Tema İstanbul 2 projesinde çocukların gönül rahatlığıyla oynayabileceği oyun alanlarından spor alanlarına, hayat standartlarını yükseltecek özenle hazırlanmış peyzajdan yürüyüş parkurlarına, kalite ve konforun hayatın her alanında hissedileceği ev teknolojilerinden etkinlik alanlarına varana kadar çok sayıda alternatif tek çatı altında sunuluyor.

HAYATIN MERKEZİNDE, ULAŞIMIN KALBİNDE

İstanbul’un en özel projelerinin başında gelen ve satışa çıktığı ilk günden itibaren konut alıcısının büyük bir teveccühüyle karşılaşan Tema İstanbul 2, bulunduğu konum itibariyle de site sakinlerine üst düzey bir lokasyon avantajı sunuyor. Basın Ekspres ve TEM Otoyolu’yla birlikte Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı bağlantı yollarının yanı başında yer alan Tema İstanbul 2, yapımı planlanan metro hattıyla da ulaşım alternatiflerinin tam merkezinde konumlanıyor. Ayrıca proje çevresinde Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumları, modern hastaneler ve üniversiteler gibi merkezler de yer alıyor.

VADE FARKSIZ ÖDEME FIRSATI TEMA İSTANBUL 2’DE

Geniş peyzaj alanları, eşsiz lokasyonu ve az katlı mimarisiyle çevreye saygılı bir konsepte sahip olan Tema İstanbul 2’de satışı devam eden son daireler için cazip ödeme modelleri yer alıyor. 1+1’den 4+1’e varan alternatif konut seçeneklerinin bulunduğu projede yüzde 30 peşin, kalanı vade farksız tamamlama imkanı sunuluyor.

İSTANBUL’UN YENİ BULUŞMA NOKTASI TEMA WORLD OLACAK

Mesa, Artaş, Kantur-Akdaş ortaklığıyla hayata geçirilen Tema İstanbul projesinde konutlar ve zengin sosyal donatı alternatifleriyle birlikte İstanbul’un yeni eğlence ve buluşma merkezi haline gelecek Tema World projesi de yer alıyor. 267 bin metrekarelik alan üzerinde konumlandırılan ve yapımına devam edilen İstanbul’un yeni ikonu Tema World’ün de bu yıl içerisinde açılması planlanıyor. Yılda 15 milyon kişiyi ağırlaması beklenen Tema World’de eğlenceyi doruklara çıkaracak oyun alanlarıyla birlikte dünya mutfaklarından restoranlar, alışverişin gözde markalarının yer aldığı mağazalar, 15 bin metrekarelik gölet ve yansıma havuzları da bulunuyor. Bununla birlikte Tema World içerisinde yer alan 208 odalı Marriott Executive Apartments Hotel de “Ev Konforunda, Standartların Üzerinde” anlayışıyla Premium konaklama deneyimi yaşatacak. Marriott Executive Apartments Hotel’de 1+1, 2+1, 3+1, 4+2 Dubleks Penthouselar yer alacak. Merkezi noktadaki konumu ve sunduğu hizmetlerle öne çıkan otel, uzun süre konaklama formatında rezidans modeliyle hizmet verecek.