Kesintisiz güç çözümleri sektörünün lider şirketi Teksan, jeneratör sektörünün doğduğu ülke olarak bilinen İngiltere pazarında referans projelerine bir yenisini daha ekledi. Son olarak Birleşik Krallık Sağlık Bakanlığı ile yapılan anlaşma kapsamında ülke genelindeki 10’dan fazla hastanede Teksan jeneratörleri kullanıldı. Ortalama 1500 kVA gibi büyük güçteki jeneratörlere yönelik projelerde yer almayı başaran Teksan, son olarak ise Liverpool şehrinde 1600 kVA gücündeki jeneratörüyle yeni bir hastane projesinde daha yer aldı. Teksan, enerjinin kesintisiz olarak sürmesi gereken kritik sektörlerden olan hastane, veri merkezi gibi projelerde ülkedeki çalışmalarına devam edecek.

2020 yılında ilk yurt dışı merkezini Birmingham şehrinde açan Teksan, Avrupa pazarlarına açılma konusunda büyük bir potansiyelin olduğu İngiltere’de, kaliteli ve inovatif ürünleri sayesinde kısa sürede başarılı projelerde tercih edilen bir marka konumuna geldi. Teksan, daha önce Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait projede de tercih edilerek ülkede iyi bir referans edinmişti.

Kraliyet Hava Kuvvetleri Teksan’ı tercih etmişti

2022’de İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin güneybatı İngiltere’deki hava üssü Royal Air Force (RAF) Havalimanı’nda bulunan uçak hangarları için acil durum yedek gücü oluşturmak üzere başlattığı projede Teksan’ın ürettiği iki adet TJ1100PE5L konteyner tipi kabinli dizel jeneratör kullanılmıştı. Teksan, bu süreçte Birleşik Krallık tarafından belirlenen spesifikasyonları karşılamıştı. Projeye özel olarak üretim yapan Teksan, jet avı uçaklarının indiği havaalanının konumu nedeniyle öngörülmeyen hava akışlarının, jeneratörlere zarar verme ihtimaline karşı otomatik kapanan bir dizi motorlu yer çekimi damperi geliştirmişti. Aynı zamanda hava sahasındaki jeneratörlerin gürültü azaltma düzenekleri de Teksan Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen gürültü önleyici “tashfoam” süngerler sayesinde azaltılmıştı. Tüm bu kriterlerin karşılanması sonrası Teksan jeneratörleri, birçok dünya markasını geride bırakarak Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait RAF’ta tercih edilmişti.

Dünyanın en güçlü gelgit türbinine de enerji sağlayacak

Teksan, Birleşik Krallık genelinde de başarılı projelerde de yer aldı. İskoçya’nın Orkney kıyısında dünyanın en güçlü gelgit türbini ile yenilenebilir enerji üreten Orbital Marine Power projesinde de Teksan jeneratörleri kullanılmıştı. O2 adlı 74 metre uzunluğundaki araç, 2 MW gücündeki türbinle önümüzdeki 15 yıl boyunca Birleşik Krallık’ta ortalama 2 bin evin yıllık enerji ihtiyacına yanıt verebilecek kapasiteye sahip olacak. Teksan, bu yenilenebilir enerji projesinde deniz koşullarına özel olarak ürün geliştirmişti.

“Satış sonrası hizmet kalitesi en önemli farkımız”

İngiltere pazarında başarılı çalışmalar yaptıklarını ifade eden Teksan Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer, “İngiltere, potansiyel büyüme fırsatlarını görerek ilk yurtdışı temsilciliğini açtığımız ülke. 140’tan fazla ülkeye ihracat yapan ve cirosunun yüzde 75’i ihracattan gelen Teksan için İngiltere, diğer Avrupa pazarlarına açılma konusunda önemli bir merkez niteliğinde. Jeneratör pazarındaki rekabetin yoğun olduğu ülkede, kısa sürede Kraliyet Havalimanı RAF ve Birleşik Krallık Sağlık Bakanlığı projelerinde tercih edilmek bizim için büyük bir gurur. Bu, uzun yıllardan bu yana yaptığımız inovasyon, Ar-Ge gibi çalışmalarımızın ve Türk mühendislerimizin başarısının bir ürünü.” diye konuştu. Tuncer ayrıca Birleşik Krallık’ta tercih edilmelerinin en önemli sebeplerinden birinin inovatif ürünler kadar satış sonrası destek hizmetleri olduğunu da kaydederek “Birleşik Krallık genelinde 15 bayimiz bulunuyor. Türkiye’de uyguladığımız satış sonrası hizmetleri bu pazarda da uyguluyoruz. En büyük farkımız çözüm odaklı çalışmamız. Ülkenin her yerinde yaklaşık altı saat içinde mobil olabiliyoruz” dedi.