Yetkililer, 24 Mart Salı gününden itibaren motorinin litre fiyatına yaklaşık 6 TL zam beklendiğini ifade ediyor. Bu gelişme, taşımacılıktan günlük bireysel kullanıma kadar geniş bir kesimi doğrudan etkileyecek.

Vatandaşlar ise “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin kaç TL?”, “LPG fiyatları güncel ne durumda?” sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.

İstanbul’da Güncel Fiyatlar (23 Mart 2026)

Avrupa Yakası

Benzin: 62.00 TL

Motorin: 71.10 TL

LPG: 30.49 TL

Anadolu Yakası

Benzin: 61.86 TL

Motorin: 70.96 TL

LPG: 29.89 TL

Ankara’da Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 62.97 TL

Motorin: 72.22 TL

LPG: 30.37 TL

İzmir’de Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 63.25 TL

Motorin: 72.50 TL

LPG: 30.29 TL

Zamların Nedeni Ne?

Uzmanlara göre fiyat artışlarının arkasında üç temel unsur bulunuyor:

Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş

Döviz kurundaki dalgalanma

ÖTV başta olmak üzere vergi artışları

Özellikle motorine beklenen yüksek oranlı zam, önümüzdeki günlerde başta lojistik maliyetleri olmak üzere birçok kalemde zincirleme fiyat artışlarını gündeme getirebilir.

Akaryakıt fiyatlarındaki değişimlerin hafta boyunca yakından takip edilmesi bekleniyor.