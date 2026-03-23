Yetkililer, 24 Mart Salı gününden itibaren motorinin litre fiyatına yaklaşık 6 TL zam beklendiğini ifade ediyor. Bu gelişme, taşımacılıktan günlük bireysel kullanıma kadar geniş bir kesimi doğrudan etkileyecek.
Vatandaşlar ise “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin kaç TL?”, “LPG fiyatları güncel ne durumda?” sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.
İstanbul’da Güncel Fiyatlar (23 Mart 2026)
Avrupa Yakası
Benzin: 62.00 TL
Motorin: 71.10 TL
LPG: 30.49 TL
Anadolu Yakası
Benzin: 61.86 TL
Motorin: 70.96 TL
LPG: 29.89 TL
Ankara’da Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 62.97 TL
Motorin: 72.22 TL
LPG: 30.37 TL
İzmir’de Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 63.25 TL
Motorin: 72.50 TL
LPG: 30.29 TL
Zamların Nedeni Ne?
Uzmanlara göre fiyat artışlarının arkasında üç temel unsur bulunuyor:
Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş
Döviz kurundaki dalgalanma
ÖTV başta olmak üzere vergi artışları
Özellikle motorine beklenen yüksek oranlı zam, önümüzdeki günlerde başta lojistik maliyetleri olmak üzere birçok kalemde zincirleme fiyat artışlarını gündeme getirebilir.
Akaryakıt fiyatlarındaki değişimlerin hafta boyunca yakından takip edilmesi bekleniyor.