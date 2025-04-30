Çocukların Türkçe türküyle yaptığı bu anlamlı çağrı, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın seçim sürecinde okuduğu Türkçe kasideyi bir kez daha gündeme getirdi. Hatırlanacağı üzere Pezeşkiyan, kaside okuduğu sırada bazı yetkililer tarafından uyarılmış; bu durum kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

Tebrizli çocukların performansı, sadece müziksel bir etkinlik olmanın ötesinde, ülkede uzun süredir devam eden anadil hassasiyetine dikkat çeken simgesel bir mesaj olarak yorumlandı.

Her ne kadar haber birkaç ay öncesine ait olsa da, bölgedeki dil ve kimlik tartışmalarının güncelliğini koruması açısından önemli bir hatırlatma niteliği taşıyor.