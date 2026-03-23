TCMB’nin yayımladığı haftalık verilere göre, İsrail ve ABD’nin 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarının ardından piyasalarda artan oynaklık nedeniyle döviz satışları hız kazandı. Bu süreçte, savaşın başladığı tarihten itibaren iki haftada toplam rezerv kaybı 22,8 milyar doları buldu.

Bilanço verileri, Mart ayının ilk iki haftasında büyük ölçüde döviz satışlarının yoğunlaştığını ortaya koyuyor. TCMB, ayın ilk haftasında bilançosuna 13 milyar dolar olarak yansıyan döviz satışları gerçekleştirdi. İlk hafta Cuma günü yapılan ve ikinci hafta bilançosuna dahil edilen 8 milyar dolarlık satışla birlikte, 13 Mart’ta sona eren haftada toplam döviz satışı 10,5 milyar dolar olarak kaydedildi.

Rezervlerdeki düşüş, TCMB’nin Mart başından itibaren piyasalardaki dalgalanmalara karşı aldığı önlemleri ve döviz piyasasındaki müdahaleleri yansıtıyor.