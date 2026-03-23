Cengiz, takip ettikleri yeni ihalelerle birlikte bu rakamın daha da artmasının beklendiğini söyledi.

Slovenya’nın önemli ulaştırma projelerinden biri olan ve Cengiz İnşaat tarafından inşa edilen Karavanke Tüneli, Slovenya ve Avusturya heyetlerinin katılımıyla hizmete açıldı. Açılış için Slovenya’da bulunan Asım Cengiz, törenden önce basın mensuplarına şirketin Avrupa vizyonu ve yurt dışı faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Cengiz, yurt dışı yatırımlarında önceliklerinin yalnızca kazanç olmadığını, teknik birikim ve mühendislik kapasitesini geliştirmek olduğunu vurguladı. Avrupa’yı tercih etmelerinin temel nedeninin de bu olduğunu belirten Cengiz, “Batıyı teknik olarak ufkumuzu açmak için seçtik. Sadece parayı düşünseydik Doğu ülkelerini seçmemiz gerekirdi” dedi.

Bosna Hersek, Slovenya ve Hırvatistan’da aktif projeler yürüttüklerini aktaran Cengiz, Hırvatistan’da bir demiryolu projesinin sürdüğünü, ayrıca biri karayolu biri demiryolu olmak üzere iki yeni ihaleye daha girdiklerini ifade etti. Avrupa’da çalışmanın şirketin teknik kabiliyetine önemli katkı sağladığını söyleyen Cengiz, bu birikimin Türkiye’ye de değer katmasını hedeflediklerini dile getirdi.

“Avrupa’da üstlendiğimiz projelerin büyüklüğü 2 milyar Euro’yu buldu” diyen Cengiz, önümüzdeki dönemde takip ettikleri dört projenin toplam değerinin de yine 2 milyar Euro seviyesinde olacağını belirtti. Cengiz, “Yurt dışına çıkan firmaları doğru seçmek gerekiyor. Biz buradan para kazanamadık ama işimizi başarıyla tamamladık” ifadelerini kullandı.

Slovenya’daki çalışmalarının ardından ülkeden ayrılmak istediklerini ancak bunun Slovenyalı yetkililer tarafından da olumlu karşılanmadığını aktaran Cengiz, “Slovenyalı Bakan Hanım ‘Cengiz’i göndermek istemiyoruz’ dedi. Bunu duymak çok önemli” şeklinde konuştu.

Şirketin Türkiye’de farklı sektörlerde de büyük yatırımlar yaptığını anlatan Cengiz, enerji, madencilik, alüminyum ve gübre alanlarında önemli adımlar attıklarını söyledi. Seydişehir Alüminyum Fabrikası’na yapılan yatırımla teknolojik açıdan ciddi bir sıçrama yakaladıklarını kaydeden Cengiz, bakırda ise cevherin yer altından çıkarılıp nihai ürüne dönüştürülmesi sürecini yürüten tek firma olduklarını öne sürdü.

Gübre üretiminde de önemli bir dönüşüm sağladıklarını ifade eden Cengiz, geçmişte üretimin büyük bölümünde dışa bağımlı olduklarını, ancak bugün bu dengeyi Türkiye lehine çevirdiklerini belirtti. Cengiz, “Bu toplum bizim, bu ülke bizim. Bizim bu topluma ihanet etme hakkımız yok” dedi.

Eğitim alanına da özel önem verdiğini söyleyen Asım Cengiz, çocuklarıyla birlikte yeni bir okul yatırımı yaptıklarını açıkladı. Anaokulundan liseye kadar eğitim verilecek kampüsün 2026-2027 eğitim-öğretim yılında açılacağını belirten Cengiz, kayıtların başladığını ve okulun adının Arcen Koleji olacağını söyledi.

“Tek hedefim, bu topluma iyi nesiller nasıl yetiştiririm” diyen Cengiz, okulun yönetimini kızlarına bırakacağını, kendisinin ise aktif görev almayacağını ifade etti. Kampüste kendisine ayrılmış bir oda bulunduğunu da söyleyen Cengiz, ilerleyen yıllarda burada vakit geçirmeyi planladığını dile getirdi.