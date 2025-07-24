Piyasalarda genel beklenti 250 baz puanlık bir indirim yönündeyken, ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs 350 baz puanlık bir indirim öngörmüştü. Böylece TCMB’nin attığı adım, bu iki beklentinin tam ortasında gerçekleşti.

Gecelik Faiz Oranlarında da İndirim Yapıldı

Merkez Bankası açıklamasına göre, gecelik vadede borç verme faizi yüzde 49'dan yüzde 46’ya, borçlanma faizi ise yüzde 44,5’ten yüzde 41,5’e indirildi. Yapılan açıklamada, enflasyonun ana eğiliminin haziran ayında yatay bir seyir izlediği belirtilirken, temmuz ayında mevsimsel etkiler nedeniyle geçici bir artış olabileceğine işaret edildi.

“Talep Koşulları Dezenflasyonist Etkiyi Artırıyor”

Kurulun açıklamasında, yakın döneme ait verilerin talep koşullarında dengelenmeye işaret ettiği ve bu durumun dezenflasyon sürecine destek sağladığı belirtildi. Enflasyon beklentilerinin ve fiyatlama davranışlarının halen risk unsuru olduğunun altı çizilirken, sıkı para politikası duruşunun fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

“Tüm Araçlar Etkin Şekilde Kullanılacak”

Enflasyon görünümüne bağlı olarak, politika faizine ilişkin kararların ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleneceği belirtilen açıklamada, olası olumsuz senaryolarda tüm para politikası araçlarının devreye alınacağı ifade edildi. Kredi ve mevduat piyasalarında beklenmedik gelişmeler olması durumunda, ilave makroihtiyati tedbirlerle parasal aktarım mekanizmasının güçlendirileceği kaydedildi.

Son Faiz Kararları

2024 yılı boyunca politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutan Merkez Bankası, yılın son ayında faiz indirimlerine başladı. Aralık 2024’te 250 baz puanlık ilk indirimi gerçekleştiren TCMB, Ocak ve Mart 2025’te de indirime devam etti. Ancak Nisan ayında yön değiştirilerek 350 baz puanlık artışla faiz yüzde 46’ya çıkarılmıştı. Haziran ayında faizin sabit tutulmasının ardından gelen bu son indirim, para politikasında yeniden gevşeme yönünde bir eğilime işaret ediyor.

Bir Sonraki Toplantı Eylül'de

TCMB takvimine göre ağustos ayında Para Politikası Kurulu toplantısı yapılmayacak. Yeni faiz kararı 11 Eylül 2025’te açıklanacak.