Düşük tutarlı bireysel kartlarda oran değişmedi

Yeni düzenlemeye göre, dönem borcu 25 bin TL’nin altında kalan bireysel kredi kartları için geçerli olan yüzde 3,5 oranında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bu gruptaki kullanıcılar mevcut faiz oranları üzerinden borçlarını ödemeye devam edecek.

Diğer tüm kartlarda 25 baz puanlık indirim

Bunun dışında kalan tüm kredi kartı gruplarında ise 25 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirildi. Buna göre:

Nakit avans ve kredili mevduat hesabı (KMH) işlemlerinde faiz oranı yüzde 5’ten yüzde 4,75’e düşürüldü.

25 bin TL ile 150 bin TL arası dönem borcuna sahip bireysel kartlar için faiz oranı yüzde 4,25’ten yüzde 4’e indirildi.

150 bin TL üzeri dönem borcu olan bireysel kartlar ile kurumsal kredi kartları için geçerli oran da yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye çekildi.

Yeni oranlar 1 Ağustos itibarıyla geçerli

TCMB’nin aldığı karar doğrultusunda belirlenen yeni kredi kartı faiz oranları, 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Yapılan bu hamle, hem kredi kartı kullanıcılarının borçlanma maliyetlerini azaltmayı hem de genel kredi piyasasında daha kontrollü bir dengelenmeyi hedefliyor.

Ekonomistler, faiz indirimlerinin bireysel tüketim davranışları üzerindeki etkilerini yakından izlemeye devam edecek.