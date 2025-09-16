TCMB, eylül ayının ilk iki haftasında yaklaşık 10 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştirmişti. Reuters’a konuşan piyasa kaynakları, bu satışların CHP kurultayına ilişkin mahkeme kararının yarattığı siyasi belirsizlik nedeniyle yatırımcıların dövize yönelmesinden kaynaklandığını hatırlattı.

Mahkemenin duruşmayı erteleme kararı almasıyla birlikte piyasalarda tansiyonun düştüğüne dikkat çeken işlemciler, Merkez Bankası’nın dün itibarıyla tekrar döviz alımına başladığını belirtti.

Rezervlerde Büyük Kayıp Yaşanmadı

Eylülün ilk haftasında resmi verilere göre 5,5 milyar dolara yakın döviz satışı yapılırken, ikinci haftada satışların 4-4,5 milyar dolar aralığında olduğu hesaplanıyor. Ancak bu satışlar, altın fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle rezervlerde büyük bir düşüşe yol açmadı. Toplam rezervlerin geçen hafta itibarıyla 178 milyar doların hemen altına gerilemesi bekleniyor.

Piyasalarda Pozitif Seyir

Kurultay davasında belirsizliğin azalması borsa, CDS ve TL cinsi tahvillerde belirgin bir toparlanma yarattı. Piyasa aktörleri, Merkez Bankası’nın yeniden alıma dönmesini “normalleşme sinyali” olarak yorumluyor.