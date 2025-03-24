Piyasa Dostu Önlemler ve Kararlılık Mesajı

Bankacılık sektörü temsilcileriyle bir araya gelen TCMB Başkanı Fatih Karahan, alınan önlemlerin piyasa dostu olmasına önem verdiklerini belirtti. Karahan, mevcut ekonomik koşullar çerçevesinde gerekli tüm araçları proaktif şekilde kullanmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Ayrıca, iletişim kanallarının çift yönlü olarak sürekli açık tutulacağını ifade etti.

Toplantıya katılan bankacılar, Merkez Bankası'nın kendinden emin ve piyasaları yakından takip eden bir duruş sergilediğini belirtti. TCMB’nin gerekli gördüğü noktada tüm tedbirleri almaya hazır olduğunu gösterdiği ve piyasa istikrarına yönelik kararlılığını ortaya koyduğu ifade edildi.

TCMB ve TBB Görüşmesi

Öte yandan, TCMB yetkilileri ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) arasında bugün saat 15.00’te kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Görüşme sonrası sızan ilk bilgilere göre, toplantıda piyasa istikrarının korunması adına ilgili tüm kurumların yakın işbirliği içinde hareket edeceği vurgulandı. Piyasa kurallarına uygun olarak tüm araçların etkin ve kararlı bir şekilde kullanılmaya devam edileceği mesajı ön plana çıktı.

TCMB’nin piyasa dostu ve kararlı duruşu, önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarının şekillenmesinde belirleyici olacak gibi görünüyor.