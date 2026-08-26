TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, '(İsrail) Bu ülke sadece Türkiye'den çekiniyor ve Türkiye'nin bölgesinde oluşturacağı barış ve kardeşlik ikliminden çekiniyor' dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz'un 104. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde geldiği Afyonkarahisar'da sivil toplum kuruluşları temsilcilerine seslendi. Konuşmasında İsrail'in Terörsüz Türkiye sürecinden duyduğu rahatsızlığa değinen Kurtulmuş, 'İsrail bölgenin sadece teorik bir tehdidi olmaktan çok öteye geçmiştir. Şu son dönemlerde İsrail'in neredeyse saldırmadığı hiçbir bölge ülkesi yoktur. İran'a, Lübnan'a, Suriye'ye, Katar'a, diğer ülkelere, Yemen'e, vesaire bütün bölge ülkelerine saldırmıştır. Irak'a saldırmıştır. İstediği yerde suikastlar düzenleyerek hem de müzakere heyetindeki Hamas yetkililerini bile öldürmüştür. O zaman söylemiştim, bir kere daha altını çizerek söylüyorum. Katar'daki müzakere heyetine yaptıkları suikast sadece Katar'a ya da Hamas'a verilmiş cevap değil. İsrail o suikastla Amerika Birleşik Devletlerine de demiştir ki, 'öyle siz istediğiniz gibi bu bölgedeki ülkelere güvenlik sağlayamazsınız. Benim istemediğim hiçbir ülkenin güvenliği yoktur.' Şimdi böylesine yayılmacı bir hesap içerisinde olan bir ülke. Bu ülke sadece Türkiye'den çekiniyor ve Türkiye'nin bölgesinde oluşturacağı barış ve kardeşlik ikliminden çekiniyor. Biz de bunu ortaya koymak zorundayız. Şimdi Suriye'de tam manasıyla bir barışın ortaya çıkması, inşallah Irak hükümetiyle olan yakın ilişkilerimizle de Irak'taki ilişkilerin fevkalade daha güçlü bir noktaya gitmesi bölge halklarının da yan yana gelmesini sağlayacaktır. Demin bir yoldan bahsettim. Bu açılan kapıdaki yol bir asır evvel emperyalistlerin ters çevirdiği, tersyüz ettiği bizim kaderimizle ilgili yeni bir yoldur' dedi.

'Bu büyük bir başarıdır, devam etmesini Cenab-ı Allah'tan diliyoruz'

Terörsüz Türkiye sürecinin işleyişine de değinen ve bu konuda önemli mesafeler kat edildiğini vurgulayan Kurtulmuş, 'Onun için ne diyoruz? Devlet aklı yetmez. Böyle zor meselelerde devlet aklı, muhteşem bir devlet aklı artı millet vicdanı. Terörsüz Türkiye'de devlet aklıyla milletin vicdanı, milletin irfanı buluşmuştur ve ortaya fevkalade önemli bir sonuç çıkmıştır. Daha da çıkacak inşallah. Şunu da bu konuyu iyi çalışmış birisi olarak söylüyorum. Dünyadaki bu terör örgütleriyle yapılan müzakere süreçlerinde mesela İrlanda'da, Endonezya'da, Latin Amerika'daki vakalarda 8 yılda, 10 yılda gelinen noktaya Türkiye 2 yılda gelmiştir. Hatta 1 yılda gelmiştir. Bu büyük bir başarıdır, devam etmesini Cenab-ı Allah'tan diliyoruz ve inşallah hep beraber sizlerin gayretleriyle bu yolda devam edeceğiz' dedi.

'Örgüt silah bırakmazsa kendileri bilir'

Gündeme gelen 'PKK silah bırakmazsa?' sorularına da açıklık getiren Kurtulmuş şunları söyledi:

'Çıkarılan yasayla ilgili gelen sorular arasında da var 'Efendim ya terör örgütü silah bırakmazsa? Öyle ya, ya bırakmazsa?' Bu yasada 3 tane sigorta vardır, bırakmazsa kendileri bilir. Bırakmazsa Türkiye bundan evvel olduğu gibi terörle mücadele etmeyi gayet iyi bilir. Ama terör örgütü diyor ki, ben silahı bıraktım ve bundan sonra silahsız bir dönem bekliyoruz. 3 tane sigorta vardır yasanın içinde. Ben yasayı onlarca kere hazırlık safhasında da okumuş birisi olarak, her bir satırını, her bir kelimesini arkadaşlarla müzakere edilerek getirilmiş bir süreç olarak şunu söyleyeyim; hiçbir şehit ailesinin, hiçbir gazimizin hakkını hukukunu rencide edecek herhangi bir söz, bırakın cümleyi bir kelime bile yoktur. Devletin varlığını, birliğini, üniter devlet yapımızı tehlikeye atacak bir tek kelime yoktur. Tam tersine bütün bunları garanti altına almak için yani örgütün silah bırakmasının temin edilmesi şartıyla bu sürecin devam ettirilmesi için 3 tane önemli sigorta konulmuştur.'

'Örgütün üst düzey yöneticileriyle ilgili süreç nasıl işleyecek?'

Süreçte örgütün üst düzey yöneticileri ile ilgili alınacak kararlarda yasanın belirttiği şekilde hareket edileceğini belirten Kurtulmuş, 'Ayrıca bir başka önemli konu da örgütün üst düzey yöneticileri ve özellikle öldürme, bombalama gibi ağır suçlara karışmış olanlar bu yasanın kapsamının dışındadır. Dolayısıyla onların da bundan istifade etmesi bu yasa kapsamında mümkün değildir. Şunu söylemek istiyorum. Bu yasa hazırlanırken bu sürecin içerisinde olan herkes çok büyük bir hassasiyetle bu işin içerisine girmiştir. Bu yasaya evet diyen siyasi partilerimizin yöneticileri başta olmak üzere bütün bu siyasi kadrolar, her birisi büyük bir hassasiyetle kılı kırk yararak bu yasanın en ufak bir şekilde aksamaya mahal vermeyecek şekilde uygulanması için büyük bir titizlikle çalışmışlardır. Şimdi bundan sonrası uygulamaya kalıyor' diye konuştu.