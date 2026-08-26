Fener Rum Patriği Bartholomeos, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi makamında ziyaret etti. Başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin de eşlik ettiği ziyarette, Bodrum'un binlerce yıllık çok kültürlü mirası ve tarihi Aya Nikola Kilisesi'nin restorasyon süreci ele alındı.

Başkan Mandalinci ziyarette Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi iş birliğiyle yürütülen projeye dair detaylı bilgileri Patrik Bartholomeos ile paylaştı. Patrik Bartholomeos'a belediye binasında sergilenen maket üzerinden restorasyonun geldiği son aşamayı anlatan Başkan Mandalinci, yapının özgün dokusunun korunarak yeniden ayağa kaldırılmasını ve 'Aya Nikola Müzesi' adıyla kentin kültürel mirasına kazandırılmasını hedeflediklerini belirtti. Mandalinci

Bodrum'un binlerce yıllık çok kültürlü mirasının önemli değerlerinden biri olan Aya Nikola Kilisesini müze projesi ile geleceğe taşımak için çalışmaları titizlikle sürdüreceklerini sözlerine ekledi. Görüşme sonrası Başkan Mandalinci Patrik Bartholomeos ve beraberindeki heyetle Bodrum Çarşısı'nı gezerek restorasyonu devam eden kilise alanında incelemelerde bulundu.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, nazik ziyaretleri ve Bodrum'un kültürel mirasına gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Fener Rum Patriği Bartholomeos'a teşekkür etti.