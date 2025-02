A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu’nda 20 Şubat Perşembe günü saat 20.30’da İtalya ile Basketbol Gelişim Merkezi’nde ve 23 Şubat Pazar günü saat TSİ 22.30’da deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Bu maçlar öncesinde Basketbol Gelişim Merkezi’nde medya günü etkinliği düzenlendi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da medya gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şubat ayının kendileri için güzel geçtiğini dile getirerek sözlerine başlayan Türkoğlu, "Başta kadın milli takımımızın başarısı bizi gururlandırdı. Grubunu namağlup tamamlayarak kadın basketbolunun çıkışta olduğunu gösterdiler. Onları kutluyorum. Hafta sonu da Türkiye Kupası’nı çok değerli şehirlerimizden Şanlıurfa’da organize ettik. 4 takımı da kutlamak istiyorum. İlk kutlamayı tribünleri hiç boş bırakmayan Urfa halkına ediyorum. Bizim için bu tip organizasyonlar çok anlamlı olmuştur. Ülkemizin farklı yerlerinde yaptığımız organizasyonları bölge insanlarının sahiplenmesi çok değerli olmuştur bizim için. Bunu farklı şehirlerde yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



"Bu formanın değerini sahaya çıkacak oyuncular en iyi şekilde temsil edeceklerdir"

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın, Avrupa Şampiyonası’na gitmeyi garantileyerek büyük bir başarıya imza attığını da belirten Türkoğlu, "Son 2 maçımız var. Bu maçların amacı ve değeri bizim için anlam ifade ediyor. Ülke olarak bu formanın değerini sahaya çıkacak oyuncular en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Onlara güvenimiz tamdır. Ülke basketbolunun daha yukarı çıkması için de çok değerlidir. En önemlisi milli takım olarak galibiyet alışkanlığı anlamında çok anlamlı maçlar olacak. Yönetim olarak oyuncularımızın her daim yanında olduğumuzu dile getiriyoruz. Şimdiden burayı dolduracak binlerce taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Hocamıza ve tüm sporcu arkadaşlarımıza başarılar dilemek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.



"Şampiyonaya kadar bu tutum devam ederse, yaptırım konusunda çekinmeyeceğiz"

Fenerbahçe'nin, A Milli Erkek Milli Basketbol Takımı’na oyuncu göndermeme kararının devam etmesiyle ilgili sürece ilişkin bilgiler veren Başkan Türkoğlu, "Süreci hep yakından takip eden yönetim olduk. Diyalogdan kaçan bir yönetim olmadık. Süreci en iyi şekilde yönetmeye çalıştık. Bazı süreçlere burada girmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Milli takım formasını giymek için buradalar. Sürecin bu kadar uzaması bizi de şaşırttı. Bu noktalara gelinmesi bizim istemediğimiz bir süreç. Bu formayı giyecek arkadaşların perşembe ve pazar günü en iyi şekilde değerlendireceklerini düşünüyorum. Yönetimsel anlamda bazı kararlar alırken sporcuyu düşünen bir yönetim olduk. Avrupa şampiyonasına giderken bu sürecin daha doğru olacağını düşündük. Sporcumuzu bu polemiğin içinde bırakmak istemedik. Bunun geri dönüşleri bazen ağır olabiliyor. Sporcumuzu disipline yollamamız gerekebilirdi ve bu sporcumuz aylarca sahalardan uzak kalabilirdi. Sırf bu yönde düşündüğümüz için bu pencerelerde bu kadroyla devam etmek istedik. Süreci yaza kadar takip edeceğiz. Avrupa şampiyonasına giderken bu tutum aynı şekilde devam ederse yönetimsel olarak yaptırımlarımız konusunda, sporcularımıza da aynı şekilde olmak üzere hiçbir şeyden çekinmeyeceğimizi duyurmak isteriz. Biz bazı şeylerin iletişimle ve zamanla doğrulacağına inandık. Milli takım anlamında Avrupa şampiyonasına giderken bu tavırlar aynı şekilde devam ederse sporcumuz anlamında ve karşımızda kim olursa olsun yönetim olarak gereken tavrımızı daha önce koyduğumuz gibi bundan sonra da koyacağımızı söylemek isterim" şeklinde konuştu.



"Alperen’i, All Star’ı hak ettiği ve ülkemizi gururlandırdığı için tebrik ediyorum"

Hidayet Türkoğlu, NBA’de forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün’ün, All-Star’da mücadele etmesiyle alakalı duygularını da paylaşarak, "Bu hafta sonu ülkemizi ABD’de en iyi şekilde temsil eden Alperen Şengül’ün, All Star’ı hak ettiği ve ülkemizi gururlandırdığı için tebrik ediyorum. Umarım başarısı devam eder ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam eder" diye konuştu.