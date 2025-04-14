Öte yandan, tavuk eti üretiminde ise yükseliş gözlemlendi. Şubat ayında 218 bin 260 ton tavuk eti üretildi. Bu miktar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 artış anlamına geliyor. Kesilen tavuk sayısı da yüzde 5,8 oranında artarak üretimdeki yükselişi destekledi.

Ancak aylık bazda değerlendirildiğinde, Ocak ayında 233 bin 223 ton olan tavuk eti üretimi, Şubat ayında yüzde 6,4 düşüşle 218 bin 260 tona geriledi. Benzer şekilde, Ocak ayında 1 milyar 652 milyon 615 bin adet olarak kaydedilen yumurta üretimi, Şubat ayında yüzde 6,4’lük bir düşüşle 1 milyar 547 milyon 93 bin adede düştü.

Yılın ilk iki ayını kapsayan Ocak-Şubat döneminde ise, tavuk yumurtası üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 azaldı. Buna karşılık, kesilen tavuk sayısı yüzde 8,8, tavuk eti üretimi ise yüzde 11,5 oranında artış gösterdi.

Üretimdeki bu dalgalanmalar, hem iç piyasadaki arz-talep dengesini hem de sektörün ihracat potansiyelini doğrudan etkileyebilir. Uzmanlar, özellikle yumurta üretimindeki düşüşün nedenlerinin araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyor.