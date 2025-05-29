Projenin İlk Etabında 60 Bin Hayvan Dağıtılacak

Projenin ilk aşamasında 60 bin baş hayvanın dağıtımının planlandığını belirten Bakan Yumaklı, “İlk etapta yapılan başvurular arasından 4 bin 351 hak sahibi belirlendi. Hak sahipliğinden vazgeçenler olması durumunda devreye girecek 6 bin 472 kişilik bir yedek liste de oluşturduk,” dedi. Yumaklı, her bir üreticiye 5 ila 15 arası gebe, aşılı ve sağlıklı hayvan teslim edileceğini, eğer üretici veteriner hekim, ziraat ya da gıda mühendisi ise bu sayının 30'a kadar çıkabileceğini vurguladı.

Her Ay Asgari Ücret Kadar Destek

Bakan Yumaklı, “15 hayvan alan bir hak sahibi, her ay bir asgari ücret tutarı kadar yani 1500 TL x 15 = 22.500 TL değerinde destek elde etmiş olacak. Ancak destek, hayvan başına aylık 1500 TL ile sınırlandırılmış durumda, toplam destek miktarı yıllık 18 bin TL ile sınırlı,” diyerek uygulamanın detaylarına açıklık getirdi.

Sıfır Faize Yakın Kredi İmkânı

Üreticiler, Ziraat Bankası aracılığıyla 2 yıla kadar ödemesiz, 3 ila 5 yıl vadeli, sübvansiyonlu kredi desteğinden de yararlanabilecek. Bakan Yumaklı, “Bu kapsamda üreticilerimiz, belirlenen kriterlere göre yüzde 85’e kadar faiz indiriminden faydalanabilecek,” dedi.

Kadınlar ve Gençler Yoğun İlgi Gösterdi

Projeye olan ilgiden memnuniyetini dile getiren Yumaklı, “Hak sahiplerinin yüzde 41,6’sını kadınlar, yüzde 80,5’ini ise gençler oluşturuyor. Ayrıca hak sahiplerinin yüzde 14,8’i veteriner hekim, ziraat mühendisi veya gıda mühendisi. Bu da projenin mesleki bilgiyle desteklendiğini gösteriyor,” dedi.

TARSİM Sigortası TİGEM’den

Verilen hayvanların bir yıllık TARSİM sigortası da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından karşılanacak. Hayvan kaybı durumunda zarar, sigorta kapsamında telafi edilecek.

Değerlendirme Kriterlerinde Pozitif Ayrımcılık

Hak sahipliği değerlendirmesinde; 20 baş altı üretim yapan aile işletmeleri, kadınlar, 41 yaş altı gençler, veteriner hekimler, mühendisler, deprem bölgesindeki üreticiler, 19 besi üretim bölgesindeki illerde yaşayanlar, yem üretimi yapanlar ile şehit yakını, gazi ve engelli vatandaşlara artı puan verildi.

Başvuru ve Bilgi İçin Resmî Siteye Yönlendirme

Projeye dair ayrıntılı bilgilere ve hak sahiplerinin izlemesi gereken adımlara, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmî internet sitesinden ulaşılabilecek.

Kırsalda üretimi teşvik etmek ve gençleri tarım-hayvancılık sektörüne kazandırmak amacıyla hayata geçirilen bu kapsamlı destek projesi, Türkiye hayvancılığında yeni bir dönemin kapısını aralıyor.