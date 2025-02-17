Tarım-ÜFE’de Aylık ve Yıllık Artış

Ocak ayında, Tarım-ÜFE, bir önceki yılın Aralık ayına göre de yüzde 2,74 artış gösterdi. Ayrıca, on iki aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 45,05 olarak kaydedildi.

Sektörel Gelişmeler

Sektör bazında bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 2,33 artış yaşanırken, ormancılık ürünleri ve hizmetlerinde yüzde 12,28, balık ve su ürünleri sektöründe ise yüzde 6,94 artış görüldü.

Ana Grup ve Alt Gruplardaki Değişimler

Ana grup bazında, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,14 artış, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,62 artış ve canlı hayvanlar ile hayvansal ürünlerde ise yüzde 3,43 artış yaşandı.

En Yüksek Artış Turunçgillerde

Yıllık değişimde en yüksek artış yüzde 160,40 ile turunçgillerde görülürken, aylık değişimde ise en büyük artış yüzde 29,64 ile tropikal ve subtropikal meyvelerde gerçekleşti.