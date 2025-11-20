Eylül ayında endekste, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 26,48, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 32,19 artış gerçekleşti.

Ana Gruplarda Artış Devam Ediyor

Tarımsal faaliyetlerde kullanılan mal ve hizmetler endeksi Eylül’de aylık yüzde 2,29 yükselirken, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksindeki artış yüzde 1,35 oldu.

Yıllık bazda incelendiğinde:

Tarımsal üretimde kullanılan mal ve hizmetler : %36,01 arttı

Tarımsal yatırıma katkı sağlayan girdiler: %26,60 arttı

En Yüksek Artış Veteriner Harcamalarında

Alt gruplar arasında yıllık artışın en yüksek olduğu kalem yüzde 56,97 ile veteriner harcamaları olarak kaydedildi. Aylık bazda ise en yüksek artış yüzde 6,76 ile tohum ve dikim materyali grubunda gerçekleşti.

Tarım sektörünün maliyet seyrini yakından gösteren Tarım-GFE’deki artışlar, üretim maliyetlerindeki baskının sürdüğüne işaret ediyor.