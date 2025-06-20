Petrol fiyatlarındaki küresel artış ve döviz kurundaki yükselişin etkisiyle motorin ve benzine bu gece yarısından sonra yeni bir zam yapılması bekleniyor. 21 Haziran Cumartesi gününden itibaren geçerli olması öngörülen bu artışla:

Motorine 3,30 TL, Benzine 1,51 TL zam gelmesi bekleniyor.

Gerçekleşmesi durumunda bazı şehirlerde motorinin litre fiyatı 56 TL’yi, benzinin litre fiyatı ise 53 TL’yi geçecek. Böylece Türkiye'de araç sahipleri için akaryakıt, tarihinin en pahalı seviyelerine ulaşmış olacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, akaryakıt fiyatlarının otomatik fiyatlandırma sistemiyle dünya piyasalarına paralel olarak belirlendiğini belirtmişti. Ham petrol fiyatlarının artış trendinde olduğunu söyleyen Bayraktar, fiyatların yükselmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etmişti.

İllere Göre Güncel Akaryakıt Fiyatları (20 Haziran 2025 itibariyle)

İl Benzin (TL/L) Motorin (TL/L) LPG (TL/L) İstanbul 50,00 51,40 26,63 Ankara 50,66 52,25 26,54 İzmir 51,00 52,59 26,59 Antalya 51,83 53,38 27,08 Diyarbakır 51,98 53,60 26,19 Edirne 50,84 52,49 25,98 Hatay 51,41 53,00 25,70 Kahramanmaraş 50,07 51,31 25,77 Kars 51,64 53,22 27,12 Manisa 51,08 52,68 26,42 Muğla 51,44 53,06 27,32 Osmaniye 51,41 52,98 25,19 Rize 51,46 53,03 26,89 Trabzon 51,45 53,03 26,51 Van 52,10 53,65 27,50

Beklenen zamla birlikte İstanbul’da benzinin litre fiyatı 51,51 TL’ye, motorinin ise 54,70 TL’ye yükselecek. Van gibi bazı illerde ise motorin 56 TL sınırını da aşarak araç sahiplerini daha da zorlayacak.

Vatandaş Ne Yapacak?

Akaryakıt fiyatlarındaki bu hızlı artış, toplu taşıma maliyetlerinden gıda nakliyatına kadar birçok alanda zincirleme etki yaratıyor. Vatandaşlar ise çözüm olarak toplu taşımaya yöneliyor ya da araç kullanımını azaltıyor.

Uzmanlar, akaryakıttaki dalgalanmanın kısa vadede durulmasının zor olduğunu belirtirken, fiyatların bir süre daha yukarı yönlü seyrini sürdürebileceği uyarısında bulunuyor.

Gözler Bu Gece Yarısında

Tarihin en büyük zamlarından biri olarak değerlendirilen bu artışın kesinleşmesi halinde, 21 Haziran Cumartesi sabahı pompada yeni fiyatlar karşılayacak araç sahiplerini. Akaryakıt almak isteyenler için zam öncesi bugün son fırsat olabilir.