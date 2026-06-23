Omsk ve Saratov başta olmak üzere çeşitli bölgelerde bireysel müşterilere yönelik benzin satışına 30 ila 40 litre arasında değişen kısıtlamalar getirildiği bildirildi. Bazı yerleşimlerde motorin satışına da ek sınırlamalar uygulanıyor.

Yetkililer, artan talep ve tedarik zincirindeki baskının istasyonlarda yoğunluk oluşturduğunu belirtirken, yerel yönetimlerin geçici önlemlerle piyasa dengesini sağlamaya çalıştığı ifade ediliyor.

Uzmanlara göre, Ukrayna’nın enerji altyapısını hedef alan saldırıları Rusya’nın rafineri kapasitesini kısmen düşürerek iç piyasada bölgesel yakıt sıkışıklıklarına yol açtı.