İş birliği kapsamında Türkiye ve Belçika arasındaki taşımaları şirketler birlikte organize edecekler. Talay Logistics CEO’su Onur Talay, “Transuniverse ile birlikte, Türkiye-Belçika hattındaki parsiyel ve komple yük taşımalarında daha hızlı, daha esnek ve daha sürdürülebilir çözümler sunacağız.” dedi.

Talay Logistics, Avrupa lojistik sektörünün güçlü oyuncularından Belçika merkezli Transuniverse Forwarding ile stratejik bir ortaklığa imza atarak Türkiye ve Belçika arasındaki ticaret koridorunu daha da güçlendirdi. Bu iş birliği ile, Talay Logistics büyüme hedeflerine ivme kazandırırken, iki ülke arasındaki taşımacılık faaliyetlerini daha rekabetçi bir seviyeye taşıyacak.

Talay Logistics CEO’su Onur Talay, anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye ile Belçika arasında yıllardır gelişerek devam eden ticari ilişkileri daha da ileriye taşımayı amaçlıyoruz. Transuniverse ile birlikte, parsiyel ve komple yük taşımalarında daha hızlı, daha esnek ve daha sürdürülebilir çözümler sunacağız. Güçlü taşımacılık altyapımız, geniş ekipman havuzumuz ve operasyonel kabiliyetlerimiz sayesinde iki ülke arasındaki lojistik akışını yeni bir seviyeye çıkaracağız.”

İş birliği kapsamında ekipman güçlerini kullanarak hem maliyet hem sürdürülebilirlik avantajı sunacaklarını ifade eden Talay, “Tedarik zinciri süreçlerinde esnekliği artırırken, transit süreleri daha da kısaltmayı hedefliyoruz. Türkiye ile Belçika arasında yıllardır var olan güçlü ticari bağları destekleyen bir lojistik köprüsü oluşturuyoruz.” dedi.

"Türkiye, Transuniverse için geçmişten beri öncelikli ülkelerden biri"

Transuniverse Forwarding Yönetim Kurulu Başkanı Frank Adins ise Türkiye pazarının kendileri için taşıdığı önemi şöyle ifade etti:

“Türkiye bizim için kurulduğumuz 1983 yılından itibaren her zaman, coğrafi konumu, girişimci yapısı ve dinamik ekonomisiyle stratejik bir pazar oldu. Talay Logistics ile kurduğumuz yeni iş birliği, iki ülke arasındaki bağları lojistik alanda daha da güçlendirecek ve müşteri beklentilerine daha yüksek bir hizmet seviyesi ile yanıt vermemizi sağlayacak.”

Transuniverse Operasyon Direktörü Lodewijk De Meulemeester ise şunları ekledi:

“Talay Logistics ile aynı hedefleri paylaşıyoruz. Bu iş birliği, operasyonel çeşitliliğimizi artırarak Türkiye hattındaki hizmet ağımızı genişletecek. Hem kara yolu hem intermodal taşımacılığını içeren anlaşmamız, müşterilerimize önemli bir rekabet avantajı sağlayacak.”