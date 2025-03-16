Ford Otosan’ın Romanya Craiova fabrikasında düzenlenen törende konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, Koç Topluluğu'nun bir asra yakın süredir otomotiv sanayine kararlı bir şekilde yatırım yaptığını ve otomotiv sektörünün Topluluğun stratejik vizyonunun temel taşlarından biri olduğunu vurguladı ve “Küresel otomotiv sanayisinin en güçlü ve başarılı ortaklıklarından biri olan Ford Otosan, Koç Holding ve Ford Motor Company arasında uzun yıllardır süren köklü iş birliğinin önemli bir göstergesi. Bu ortaklık, sadece ticari bir iş birliğinin ötesinde, Türkiye otomotiv sektörünün doğuşuna ve gelişimine yön veren bir yolculuğu temsil ediyor. Bugün Ford Otosan, Avrupa’nın en büyük ticari araç üreticilerinden biri ve Ford’un elektrikli ticari araç üretim üssü olarak bu vizyonu geleceğe taşımaya devam ediyor” dedi.

Türkiye’nin en büyük ticari araç üreticisi ve ihracat şampiyonu Ford Otosan, Türkiye’nin elektrifikasyon dönüşümünde öncü bir rol üstlenmeye devam ediyor. Ford’un Avrupa’daki ticari araç üssü olan Ford Otosan, mühendislik ve üretim sorumluluğunu üstlendiği yeni Ford E-Transit Courier, E-Tourneo Courier ve Ford Puma Gen-E Romanya’daki Craiova fabrikasında üretmeye başladı. Ford Otosan, yeni tam elektrikli modelleriyle elektrifikasyon vizyonunu güçlendirirken, sıfır emisyonlu mobiliteye geçiş sürecinde önemli bir kilometre taşı başarıya daha imza attı.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün, Ford Motor Company Ticari Araç Direktörü John Davis, Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, Ford Otosan Genel Müdür Baş Yardımcısı Josephine Payne ev sahipliğinde 14 Mart’ta Craiova’da gerçekleştirilen törene Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile birlikte çok sayıda devlet yetkilisi, sektör temsilcisi ve iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, Koç Topluluğu'nun bir asra yakın süredir otomotiv sanayine kararlı bir şekilde yatırım yaptığını ve otomotiv sektörünün Topluluğun stratejik vizyonunun temel taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: “Sektörü sadece yurt içinde büyütmekle kalmayıp, istikrarlı ihracatımız ve yurt dışı yatırımlarımız sayesinde Türkiye otomotiv sanayisinin bölgesel ve küresel ölçekte rekabet gücünün artmasına öncülük ediyoruz. Otomotiv sektörüne yaptığımız yatırımlar, bizim olduğu kadar global iş ortaklarımızın da Türkiye'ye duyduğu güçlü güveni yansıtıyor. Küresel otomotiv sanayisinin en güçlü ve başarılı ortaklıklarından biri olan Ford Otosan da Koç Holding ve Ford Motor Company arasında uzun yıllardır süren köklü iş birliğinin önemli bir göstergesi. Bu ortaklık, sadece ticari bir iş birliğinin ötesinde, Türkiye otomotiv sektörünün doğuşuna ve gelişimine yön veren bir yolculuğu temsil ediyor. Bugün Ford Otosan, Avrupa’nın en büyük ticari araç üreticilerinden biri ve Ford’un elektrikli ticari araç üretim üssü olarak bu vizyonu geleceğe taşımaya devam ediyor.

2022’de Craiova Fabrikası’nın devralınmasıyla Türkiye ile Romanya arasındaki ticari ilişkilerin daha da güçlenmesinde önemli bir rol oynayan Ford Otosan, bugün Romanya’nın ikinci büyük ihracatçısı olarak bu katkıyı sürdürüyor. Burası, yalnızca bir üretim merkezi değil, Türkiye’nin küresel tedarik zincirindeki stratejik konumunu güçlendiren bir ekosistem yaratıyor. Bugün, Romanya’da üretilen araçlar için Türkiye’den 60’tan fazla tedarikçiyle yürütülen iş birliği, uluslararası çapta değer üretme gücümüzün bir göstergesi. Bu tesisimizden yola çıkacak olan E-Transit Courier, E-Tourneo Courier ve Avrupa'nın en çok satan yolcu aracı olan Ford Puma Gen-E'nin tamamen elektrikli versiyonları Avrupa pazarındaki konumumuzu daha da sağlamlaştıracak.”

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, Ford Otosan’ın 60 yılı aşkın süredir üstün üretim ve mühendislik yetkinlikleriyle otomotiv sektörüne yön verdiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Mühendislik gücümüz, Ar-Ge alanındaki uzmanlığımız ve en önemlisi yenilikçiliğe, sürdürülebilirliğe ve ilerlemeye olan sarsılmaz bağlılığımız sayesinde faaliyetlerimizi genişletmeye ve ülkemize değer katmaya devam ediyoruz. Ford Otosan olarak Türkiye’nin ihracat şampiyonu konumundayız. 2024’te 330 binden fazla araç ihraç ederek tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık. Elektrifikasyon stratejimizle, Türkiye’nin teknolojik yetkinliklerini geliştirirken aynı zamanda Avrupa pazarındaki gücümüzü pekiştiriyoruz.

Bu yolculukta, Craiova Fabrikası, Ford Otosan’ın ticari araç tasarımı, geliştirme ve üretim konusundaki kapsamlı uzmanlığıyla mükemmel bir uyum içinde. 2022’den bu yana Kocaeli ve Craiova fabrikalarımız arasında güçlü bir bilgi ve deneyim paylaşımı sağladık. Bugün, Türkiye ve Romanya’da çalışma arkadaşlarımız aynı tutkuyla yan yana çalışarak, geleceğin otomotiv dünyasını şekillendiren dünya standartlarında araçlar üretiyorlar.

Özyurt, Ford Otosan Craiova Fabrikası’nın bugün Avrupa’nın en verimli üretim tesislerinden biri olarak konumlandığını belirterek, fabrikanın benzersiz esnek üretim yapısıyla binek araçları, ticari araçları, içten yanmalı motorları ve tam elektrikli araçları aynı üretim hattında üretebilen tek tesis olma ayrıcalığını taşıdığını ifade etti. “Ford’un stratejisinin merkezinde ikonik modellerimizi elektrikli hale getirmek yer alıyor. Bu vizyon doğrultusunda, ürettiğimiz tüm araçların elektrikli versiyonlarını hayata geçirerek ülkemizin teknolojik yetkinliklerini geliştiriyor, aynı zamanda Ford Avrupa’nın elektrifikasyon yol haritasında kritik bir rol üstlenmekten büyük gurur duyuyoruz.”

Ford Otosan Craiova Fabrikası Ford E-Transit Courier, Ford E-Tourneo Courier ve Ford Puma Gen-E’nin Avrupa’daki tek üretim üssü

Ford Otosan, 2014 yılında Yeniköy Fabrikası’nda üretimine başladığı Courier serisinin dünyadaki tek üreticisi olma unvanını sürdürüyor. Şirketin uzun vadeli yatırım stratejisinin bir parçası olarak, Courier üretimi büyük bir dönüşüm geçirdi.

Ford Transit Custom ailesinin üretiminin artmasıyla birlikte, Gölcük Fabrikası’ndaki üretim kapasitesi artırılarak yenilenen Yeniköy Fabrikası'na kaydırıldı. Aynı zamanda Ford ve Volkswagen arasındaki stratejik iş birliği kapsamında 1 tonluk ticari araç üretimine başlanması, Courier üretiminin 2022 yılında Ford Otosan bünyesine katılan Craiova Fabrikası’na taşınmasını beraberinde getirdi. Craiova Fabrikası, Ford’un Avrupa’da en çok tercih edilen binek aracı Puma’nın da üretim merkezi konumunda.

Tüm bu gelişmelerle, Ford E-Transit Courier, Ford E-Tourneo Courier ve Ford Puma Gen-E’nin tek üretim merkezi olması, Ford Otosan’ın üretim gücünü ve küresel rekabetçiliğini daha da ileri taşımanın ötesinde, şirketin Avrupa’daki güçlü konumunu pekiştirerek stratejik büyüme vizyonunu derinleştiriyor.

Ford Otosan, elektrifikasyon yatırımlarıyla güçleniyor

Son yıllarda elektrifikasyon ve yeni nesil araç teknolojileri alanında büyük yatırımlar gerçekleştiren Ford Otosan, 2021 yılında açıkladığı 2 milyar Euro’luk yatırım planının 1,9 milyar Euro’luk kısmını tamamladı. Bu kapsamda Kocaeli fabrikaları, Türkiye’nin ilk entegre içten yanmalı, hibrit ve tam elektrikli araç üretim üssüne dönüştü. Ford Otosan, bu yatırımlarla birlikte Avrupa’nın en büyük ticari araç üreticisi olarak elektrifikasyon dönüşümüne öncülük etmeye devam ediyor.