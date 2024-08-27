Ülke sanayi ve denizciliğine paralel olarak, yük gemisi, yolcu gemisi ve yat gibi her türlü deniz taşıtının bakım ve onarımını yapan, teknik danışmanlık ile komple mühendislik hizmetlerini veren, gemi dönüşüm projelerinin yanı sıra tersane ve yüzer havuz işletmeciliği hizmetleri sunan Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (#OZATD) halka arz için talep toplamaya başladı. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde, toplam 42 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığıyla 105,00 TL sabit fiyatla ”Sabit Fiyat ile Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemiyle talep toplama 27 Ağustos’ta başladı ve 29 Ağustos 2024 Perşembe günü sona erecek.



“Sabit Fiyat ile Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemiyle payları halka arz edilecek Özata Denizcilik’in mevcut çıkarılmış sermayesinin 60 milyon TL’den 71 milyon 350 bin TL’ye çıkarılması planlanmaktadır. Halka arz, 11 milyon 350 bin TL nominal değerli payların sermaye artırımı, 2 milyon TL nominal değerli payların ise ortak satışıyla gerçekleşecek ve toplam 13 milyon 350 bin TL nominal değerli payların satışında, % 50’si yurt içi bireysel yatırımcıya, % 50’si ise yurt içi kurumsal yatırımcıya tahsis edilecek. Halka arzın yaklaşık 1 milyar 401 milyon TL büyüklükte olması hedeflenirken halka arz sonrası halka açıklık oranının ise % 18,71 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Özata Denizcilik paylarına, pay başına % 35 oranında iskonto uygulanmıştır.

Halka arz gelirinin bir kısmı üst yapı ve alt yapı yatırımları ile GES yatırımına ayrılacak

Yalova Tersaneler Bölgesi’nde, 50 bin metrekarelik alan üzerinde faaliyetlerini sürdüren Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven gerçekleşecek halka arza ilişkin olarak şunları kaydetti: “Dünya üzerinde gemi sayısının artışı ve gemi ömürlerinin uzaması bakım onarım işlerinin de artmasına sebep olmakta ve içerisinde bulunduğumuz sektörün gelişimini desteklemektedir. Türkiye’deki gemiler için de yaş ortalamalarının uzaması söz konusu. Uluslararası mevzuat gereği her geminin 5 yılda bir ağır bakım, 2 yılda bir ise ara bakım yaptırması zorunludur. Gemiler, bu bakımları yaptırmadıkları takdirde Uluslararası Denizcilik kuralları gereği faaliyetlerini sürdüremezler. Bakım-onarım büyüklüğü 2023 yılında 41.000.000 DWT’ye yükselmiştir. Özata Denizcilik olarak bu küresel pazardaki payımızı güçlendirmek adına, 2024 yılı ilk çeyrek itibariyle toplam 1 milyar 648 milyon TL’lik özkaynağımızla faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Sektörümüzün önemli markalarından biri olarak, büyüme ivmemize hız vermek ve bugüne dek kendi imkanlarımızla gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımızda bize ortak olacak değerli yatırımcılarımızla birlikte, Türkiye ekonomisine katma değer sağlamak için halka arzımızı gerçekleştiriyoruz. Halka arzdan alacağımız güçle elde edeceğimiz gelirin bir kısmını üst yapı ve alt yapı yatırımları ile GES yatırımlarımızda kullanmayı hedefliyoruz. Halka arzımızla birlikte sürdürülebilir büyümemizi devam ettirerek sektörümüzdeki payımızı ve yatırımlarımızı artırmaya odaklanacağız.”

Özata Denizcilik, 28 bin ton kaldırma kapasiteli Dok 2 ve 10 bin ton kaldırma kapasiteli Dok 6 isimli yüzer havuzlarında maksimum 264 metre boyuna kadar, iskelede ise maksimum 300 metre boyuna kadar, her tipte gemi ve deniz taşıtının her türlü tamir, bakım ve onarım hizmetleri ile gemi dönüştürme hizmetleri vermektedir. Özata Denizcilik’in en büyük gider kalemlerinden olan elektrik giderinin azaltılması amacıyla 1,2 MW’lık çatı GES (Güneş Enerji Sistemi) projesi tamamlanarak şirketin kullandığı elektriğin bir kısmı bu projeden karşılanmaya başlamıştır. Kalan kısmı için arsa alınarak veya kiralanarak GES projesi yapılması hedeflenmektedir. Özata Denizcilik kaliteye, çalışanlarına ve çevreye olan sorumluluğunun belgelenilebilmesi amacıyla ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi), OHSAS 45001 (İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi), ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi) ve RMRS tarafından verilen “Firma Uygunluk” sertifikalarına sahiptir.

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