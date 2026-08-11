Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Kültür ve Turizm İl Müdürü Tamer Erdoğan, İran İslam Cumhuriyeti'nin Trabzon Başkonsolosu Hossein Khosravi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi ve turizmciler katıldı.



Törende konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederek "Şehrimiz için önemli bir gün. Tahran'dan şehrimize haftada iki sefer olmak üzere uçuşlar başladı. Yaklaşık iki yıldır süren bir çalışma savaş nedeniyle biraz kesintiye uğramıştı. Hep birlikte bu çalışmayı yürüttük ve bugün nihayete erdi. Şehrimizin turizmine katkı sağlamış olduk. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Turizm şehri Trabzon'umuzda şu anda birçok ülkenin uçağı var. Bu, Trabzon'un marka şehir olduğunun ispatıdır. İran ile tarihten gelen ilişkilerimiz var. Geçtiğimiz ay İran Ankara Büyükelçimiz ziyaretimize gelmişti. Trabzon Başkonsolosumuzla da dün görüştük. Limanın yeniden kullandırılması, turizm konusu ve karşılıklı ilişikleri çok önemsiyoruz" dedi.



Trabzon'un daha cazip bir şehir haline gelmesi için durmandan çalıştıklarını ifade eden Başkan Genç, "Almanya'nın dört şehrinden Trabzon'umuza direkt uçuş var. Yine Bakü'den, Bahreyn'den, Birleşik Arap Emirlikleri bölgesinden, Bağdat'tan, Katar Doha'dan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, Kuveyt'ten, Özbekistan'dan, Suudi Arabistan'ın altı şehrinden, Umman'dan ve Ürdün'den direkt uçuş var. Mısır'dan geçtiğimiz hafta başlamıştı, şimdi de İran'dan başladı. Şehrimizin bu yönünü daha güçlü kılmak için biz de yoğun bir çabanın içerisindeyiz. Belediye başkanı olarak çalışmalardan dolayı çok mutluyum. İnşallah sayıları artar ve şehrimiz daha güçlü, cazip bir şehir haline gelir" diye konuştu.



Tarihi bir gün

İran İslam Cumhuriyeti'nin Trabzon Başkonsolosu Hossein Khosravi ise "Burada olmaktan çok mutluyuz. İlk seferimizi Tahran'dan gerçekleştirdiğimiz için çok daha mutluyuz. Halkımız uzun zamandır bekliyordu. Burada yaşayan vatandaşlar, öğrenciler ve tüccarlar uçuş için çok fazla talepte bulunmuştu. Çok iyi bir başlangıçtır bu. Bugün çok tarihi bir gün. Daha önce Türkiye ve İran arasında 4 milyon turist vardı, daha çok turiste sahip olacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç'e de teşekkür ediyoruz, yardımları çok etkiliydi. Diğer makamlar ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı da çok yardımcı oldu. Umuyorum ki Trabzon daha ileriye gidecektir" diye konuştu.

Tahran- Trabzon seferleri Salı ve Cuma olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilecek.