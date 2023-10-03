Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, yılın son çeyreğinde satışa çıkaracağımız 12,5 milyar TL değere sahip 5 proje ile 2023 yılını hedeflerimiz doğrultusunda kapatmaya hazırlanıyoruz.

Markalı konut sektörünün lider markası Tahincioğlu; Başkent Ankara’da yer alan Nidapark Çankaya, Bodrum’da yer alan Nidapark Gündoğan Sunset, İstanbul’da yer alan Nidapark Ataşehir, Nidapark Beykoz ve Anadolu yakasının en büyük karma kullanımlı projesi Nidapark Küçükyalı’nın içerisinde yer alan Palladium Cadde Alışveriş Sokağı mağazalarını Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen basın toplantısı ile tanıttı.

En büyük avantajımız sadık müşteri portföyümüz

Tanıtım toplantısında 2023 yılı gayrimenkul sektörünü değerlendiren Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, sektörün yılın ilk dokuz ayında zor bir süreçten geçtiğini belirterek şöyle konuştu: “11 şehrimizi doğrudan etkileyen ve büyük bir yıkıma neden olan deprem, hem insani hem de ekonomik açıdan bizleri derinden etkiledi. Akabinde döviz kurlarının artışına devam etmesi, yüksek enflasyonist ortam, konut maliyetlerindeki artışın devam etme eğiliminde olması gibi risklerin karşımızda durmasına rağmen Tahincioğlu olarak ilk dokuz ayda stratejimiz doğrultusunda ilerleyerek planlamaya sadık kalabildik. 2023 yılına girerken öncelikli planımız ihtiyaca yönelik farklı lokasyonlarda yeni projelere odaklanarak marka genişleme stratejimizi devam ettirmekti. Bu planımız doğrultusunda da yılın son çeyreğinde Ankara, Bodrum ve İstanbul’un farklı bölgelerinde farklı müşteri segmentine hitap edecek 12,5 milyar TL değerindeki 5 yeni projeyi hayata geçiriyoruz. Yeni projelerimizde konut sahipliğini daha erişilebilir bir hale getirmek için yaşam kalitesini düşürmeyen optimum büyüklükte daireler inşa ederek ve firma bünyesinde 36 ay finansman kullandırarak çözümler sunuyoruz. Öte yandan geçtiğimiz dokuz ayda özellikle sektörün satış tarafında sorun yaşadığı talebin daraldığı dönemde bizi hedeflerimize yaklaştıran en büyük etken sadık müşteri kitlemiz oldu diyebilirim. Şirket olarak marka sadakati ve memnuniyetini çok önemsiyoruz. Bunun en büyük göstergelerinden bir tanesi de hayata geçirdiğimiz her yeni projemizin neredeyse yüzde 50’ye yakınını var olan müşteri portföyümüze satış yapıyor olmamızdır. Tahincioğlu Gayrimenkul olarak müşterilerimize 360 derece kesintisiz bir hizmet sunuyoruz. Müşterilerimiz bizden bir konut satın aldığında inşasından yönetimine, kiralamasından ikinci el satışına kadar kendi bünyemizde kurduğumuz şirketler tarafından tüm süreçleri yönetiyoruz. Müşterimizin her ihtiyacında yanında olmaya, maksimum fayda sağlamaya ve aldığı ürünün değerini ilk günkü gibi korumaya odaklıyız ” dedi.

Tahincioğlu proje teslimlerine devam ediyor

Bir yandan yeni projeleri satışa sunarken bir yandan da proje teslimlerine devam ettiklerine dikkat çeken Tahincioğlu Gayrimenkul Genel Müdürü Mustafa Çakmak, 2022 yılı içerisinde Nidapark İstinye’nin Panorama etabını, Nidapark Küçükyalı’da bulunan özel rezidans etabı Heybeli ve Mahalle etaplarını teslim ettik. Yine Kâğıthane’de inşa ettiğimiz Nidapark Ayyıldız projemiz de 2022 yılı içerisinde teslim ettiğimiz bir diğer projemiz olmuştu.

2023 yılında da kesintisiz teslim performansımızı devam ettirerek Nidakule Kayaşehir ve Nidakakule Küçükyalı’daki 362 adet ofisin teslimlerini tamamladık” dedi.

Cumhuriyet’in yüzüncü yılında Tahincioğlu Ankara’da

Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu; 12,5 milyar TL değere sahip 5 yeni proje ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Başkent Ankara’da kişi başı yeşil alan metrekaresinin en yüksek olduğu Çankaya’da üstün ve değerli bir yatırım getirisi sunan bir proje hayata geçirmekten dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Dikmen Vadisi’ne komşu konumda; Nidapark Çankaya

Nidapark Çankaya projesi, şehir merkezindeki ender rekreasyon alanlarından biri olan Dikmen Vadisi’nin tamamlanan ilk etabıyla planlanan ikinci etabı arasında yer alıyor. Yaklaşık 38 bin metrekare inşaat alanına sahip olan Nidapark Çankaya’da; 1+1, 2+1, 3+1, 3,5+1, 4,5+1 ve ticari üniteler olmak üzere 206 adet bağımsız bölüm bulunuyor.

Nidapark Çankaya’da fiyatlar 4 milyon 580 bin TL’den başlıyor. Yüzde 10 taksitli peşinat ve 36 ay yüzde 1,59 vade ile konut sahibi olunabilen projede inşaat çalışmalarına ise başlandı.

Dikmen Vadisi manzaralı projenin sosyal donatı alanlarında ise havuz, spor salonu, güneşlenme terası, stüdyo, çocuk oyun alanı, açık hava sosyal tesis alanı ve yürüyüş yolları bulunuyor. 700 bin metrekare alana yayılan Dikmen Vadisi’nin içinde deprem güvenliği artırılmış bir şekilde geliştirilen Nidapark Çankaya, bulunduğu konum itibariyle her gün toprağa basma, tabiatın sunduklarını yeniden keşfetme, koşma, spor yapma, dinlenme gibi olanaklara sahip. Turan Güneş Bulvarı’na 2, 1071 Malazgirt Bulvarı’na 6, Atakule’ye 7, Panora AVM’ye 8 dakika mesafede bulunan Nidapark Çankaya; 29 Mayıs Devlet Hastanesi’ne 8, Eymir Gölü’ne 15, Kuğulu Park’a ise 14 dakika uzaklıkta bulunuyor. Türkiye’nin en gelişmiş ikinci ilçesinde yaşama ve yatırım yapma fırsatı sunan Nidapark Çankaya bulunduğu konum itibariyle de 114 Büyükelçilik ve 839 resmi kuruma olan yakınlığıyla iş ve ev arasındaki mesafeyi minimuma indiriyor.

Ataşehir’de az katlı yepyeni bir proje: Nidapark Ataşehir

Birçok yenilik ve fırsata açık olan Ataşehir zemini itibariyle uzmanlar tarafından İstanbul’un en sağlam bölgelerinden biri olarak gösteriliyor. İstanbul’un en genç ilçelerinden Ataşehir’de ‘şehrin pozitif enerjisi’ sloganıyla inşa edilen Nidapark Ataşehir’in ön satış döneminde satışta olan etapların yüzde 50’si satıldı. Projede Safir, Topaz ve İnci etabında toplam 233 bağımsız bölüm yer alıyor.

Nidapark Ataşehir’in geniş teras alanları, her daireye ait büyük balkonları, üst katlarında yer alan gökyüzü pencereleri, 6 metre yüksek tavanlı galerili loft daireleri ve müstakil bahçeleri ile dikkat çeken proje, az katlı mimarisi ile bölgenin en güvenli yapılarından biri olacak. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere dört farklı daire seçeneği sunan proje minimum 3 maksimum 7 katlı blokların yer aldığı az katlı mimarisiyle dikkat çekiyor. Nidapark Ataşehir aynı zamanda hayat dolu avlu çarşısıyla ev sahiplerine hem günlük ihtiyaçlarını karşılayacağı, hem de alışveriş keyfi yaparak sosyalleşeceği bir imkân sunuyor. Nidapark Ataşehir’in hayat dolu avlu çarşısında 28 adet ticari ünite bulunuyor.

Şehrin merkezinde, metronun yanı başında

Anadolu Yakası’nın her gün daha da büyüyüp gelişen semti Ataşehir’de yer alan proje, D-100 (E5) ve E-80 çevre yolları arasındaki konumu itibariyle de ev sahiplerinin şehrin her noktasına kolayca ulaşabileceği lokasyonda yer alıyor.

Dudullu Caddesi üzerinde Brandium AVM’nin tam karşısında konumlanan Nidapark Ataşehir, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 25 kilometre uzaklıkta yer alırken, İstanbul Havalimanına ise 1 saatten kısa bir sürede erişilebilecek bir noktada konumlanıyor.

Anadolu Yakası’nın kalbinde yer alan İstanbul Finans Merkezi’ne yakın konumda yükselen Nidapark Ataşehir, eşsiz merkezi konumu, Marmaray ve üç farklı metro hattına olan yakınlığı, yanı başında yer alan İçerenköy metro durağı, alternatif bağlantı yolları ve boğaz köprülerine yakın mesafesi ile ulaşımı sorun olmaktan çıkartıyor. Sosyal ve kültürel alanlara da yakın konumda olan Nidapark Ataşehir; Marmara Üniversitesi’ne 10, Yeditepe Üniversitesi ve Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’ne ise 5 dakika ulaşım mesafesinde yer alıyor. Projenin hemen yanı başında yer alan Dudullu-Bostancı Metro Hattı 2023 Ocak itibariyle açıldı. İçerenköy metro durağı ise Nidapark Ataşehir’in tam yanında yer alıyor. Nidapark Ataşehir projesinde konut fiyatları 5 Milyon TL’den başlıyor.

Palladium Cadde Alışveriş Sokağı mağaza satışları başlıyor

Anadolu Yakası’nın en büyük karma kullanımlı projelerinden biri olan ve Emlak Konut GYO ile birlikte geliştirilen Nidapark Küçükyalı içerisinde yer alan alışveriş caddesi konseptinde geliştirilen, günlük iş ve ev güzergahında tüm ihtiyaçlara cevap veren Palladium Cadde Alışveriş Sokağı mağaza satışları başlıyor. 121 adet dükkanın satışa açıldığı alışveriş sokağında Tahincioğlu ayrıcalığı ile geliştirilen ödeme modelinde yüzde 10 taksitli peşinat ve 1,59 vade farkıyla 36 aylık taksitler şeklinde ödenebiliyor.

50 bin komşu, 1.5 milyon potansiyel müşteriye sahip mağazalar satışta

E-5 Karayoluna ve metroya direkt bağlantısı olan proje hem yaşayanlara hem de çevre sakinlerine ulaşımda büyük kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda projenin E-5 Karayolu yan yolu üzerinde olması, Bostancı İskelesi’ne 3 km, Sabiha Gökçen Havaalanına 15 dakika uzaklıkta bulunması birçok lokasyona da kolay erişim imkânı yaratıyor. Özellikle kira geliri elde etmek isteyen yatırımcılar ve büyümek isteyen işletmeler için büyük bir fırsat sunan Palladium Cadde Alışveriş Sokağı mağazaları 50 bin komşuya, çevresiyle birlikte 1.5 milyon potansiyel müşteriye sahip.

Bodrum’a Tahincioğlu imzası

Ege Bölgesi’nin yenisi Nidapark Gündoğan Sunset

Ege bölgesindeki projeleriyle dikkat çeken Tahincioğlu Nidapark Gündoğan’ın da satışlarını bir yıl gibi kısa bir sürede büyük ölçüde tamamladı. Ege Bölgesi’nde yeni bir projeye daha imza atan Tahincioğlu Gayrimenkul, bu kez Bodrum Gündoğan’da Nidapark Gündoğan Sunset’i hayata geçiriyor.

Yaklaşık 41 bin 400 metrekare arsa alanı üzerinde 40 bin metrekare inşaat alanına, 1610 metrekare sosyal donatı alanına ve yaklaşık 9.500 metrekare yeşil alana sahip olan Nidapark Gündoğan ve Gündoğan Sunset, otel alanı ve 82 villadan meydana geliyor.

Nidapark Gündoğan Sunset; otel konforunda bir hayat

Otel konseptinde geliştirilen proje suit villa ve flat villalardan oluşuyor. Projede suit villalar 1+1, 2+1 ve 3.5+1, flat villalar ise 3.5+1 olarak tasarlandı. Müstakil yaşam konforu sunan özel havuzlu ve bahçeli flat villalarıyla, beyaz eşyalı mobilyalı ve dekorasyonlu iç mimarisiyle, lüks restoran, kafe, spa merkezi ve Premium otel hizmetleriyle Nidapark Gündoğan Sunset otel konforunda bir hayat sunuyor. Nidapark Gündoğan Sunset’te metrekare aralıkları yaklaşık 50 - 156 arasında değişkenlik gösteriyor ve fiyatlar 380 bin dolardan başlıyor.

Gündoğan merkeze 2,3 km, Yalıkavak Marina’ya 8 km, Midtown AVM’ye 15 km mesafede yükselen projenin zengin sosyal alanlarında açık yüzme havuzu, güneşlenme terasları, restoran, havuz bar, fitnes center ve SPA bulunuyor.

Tahincioğlu çok yakında Beykoz’da

Uzun yıllardır Beykoz bölgesi üzerinde çalışan Tahincioğlu Gayrimenkul, önümüzdeki günlerde satışa çıkaracağı Nidapark Beykoz Görele projesinde 58 adet villa yer alıyor. Yaklaşık 16 bin metrekare arsa alanı üzerinde geliştirilen projenin yıl sonuna kadar satışa sunulması planlanıyor.