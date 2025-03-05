Mart ayı boyunca geçerli olan kampanya kapsamında, genç, dinamik ve iddialı tasarımıyla öne çıkan OMODA 5 PRO’nun Intelligent versiyonu için 300 bin TL kredi ve 290 bin TL nakit alım desteği sağlanıyor. OMODA 5 PRO’nun Exceptional versiyonunda ise 300 bin TL kredi ve 330 bin TL nakit alım desteği kullanıcılara sunuluyor. Akıllı sürüş teknolojileri ve kaliteli yaşama odaklanmış 7 kişilik büyük hacimli SUV modeli olan TIGGO 8 PRO MAX’in Intelligent versiyonunda 200 bin TL kredi ve 200 bin TL nakit alım desteği sunuluyor. TIGGO 8 Pro Max’in Exceptional versiyonunda ise 200 bin TL kredi ve 295 bin TL nakit indirim avantajı yer alıyor. Lüks kompakt SUV segmentinde şık tasarımı ve üstün sürüş konforuyla öne çıkan TIGGO 7 PRO MAX modeli için KOBİ’lere özel cazip fırsatlar mart ayı boyunca Chery Yetkili Satıcılarında kullanıcılarla buluşuyor.

Chery, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak sunduğu modellerde 5 yıl veya 150.000 kilometre garanti avantajı ile güvenilirliğini bir kez daha kanıtlıyor. SUV segmentinde fark yaratan modelleri ve avantajlı kampanyalarıyla Chery, mart ayı boyunca otomobil tutkunlarına özel fırsatlar sunmaya devam ediyor.

*2024 ODMD verileri baz alınmıştır.

Chery Türkiye hakkında

Chery International, pazarı daha iyi anlamak ve kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, Eylül 2022’de, Türkiye’de %100 iştirak ile Chery Türkiye’yi kurdu. Chery Türkiye, Chery markasına ait tüm model ve yedek parçaların Türkiye’deki lojistiği, satışı ve satış sonrası hizmetlerinden sorumludur. Şirket, tüm ticari satışlardan sorumlu olmak üzere; satış, satış sonrası, bayi ağı geliştirme, iletişim ve diğer departmanlarını kurdu. Faaliyetlerini 7 bölgede 50’nin üzerinde yetkili satıcı ile sürdürüyor. Şirket, 21 Mart 2023’te TIGGO 8 PRO, TIGGO 7 PRO ve OMODA 5 olmak üzere üç SUV modelini pazara sundu. Bu üç model, kalite açısından üst düzey mükemmellik, tasarım açısından şıklık ve en yüksek teknolojik konfigürasyona sahip olmasıyla beğeni topluyor. 7 koltuklu SUV TIGGO 8 Pro Max, ihtişamı, lüks hissi ve güçlü duruşuyla en üst segment otomobil olarak öne çıkıyor ve D-SUV pazarında ilk sırada yer alıyor. TIGGO 7 Pro Max, konfor ve verimlilik açısından aile SUV’ları arasındaki ilk tercih oluyor. OMODA 5 PRO ise; fütüristik tasarımı ve artan kalitesiyle geniş kullanıcı kitlelerine hitap ediyor.