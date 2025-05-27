Özellikle 2034 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Suudi Arabistan’ın, küresel turizm yatırımlarını artırma ve ülkeye gelen yabancı ziyaretçilerin taleplerine yanıt verme amacıyla alkol satışına kontrollü olarak izin vereceği iddiaları, geçtiğimiz hafta medyada geniş yankı bulmuştu.

Ancak Suudi yetkili, bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Ülkemizde alkol satışı ve tüketimi yasağı halen geçerliliğini korumaktadır ve bu konuda herhangi bir değişiklik planlanmamaktadır” dedi.

Bilindiği üzere Suudi Arabistan’da alkol, 1952 yılından bu yana tamamen yasaklı durumda. Krallık, son yıllarda reform hamleleriyle dikkat çekerken; sosyal yaşamda ve turizmde bazı esneklikler sağlansa da alkol yasağı, İslami kurallar çerçevesinde uygulamada kalmaya devam ediyor.